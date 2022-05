Stefania Orlando: “Ho detto no a Barbara D’Urso, la mia carriera riparte altrove” Stefania Orlando è pronta a cimentarsi in nuovi progetti. La showgirl, reduce dalla reunion televisiva su Discovery con Tommaso Zorzi, ha rivelato di aver rifiutato una proposta per lo show di Barbara D’Urso.

A cura di Ilaria Costabile

Stefania Orlando è stata una delle grandi protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dopo la quale non si è lasciata sfuggire l'opportunità di dare un nuovo slancio alla sua carriera, partendo dalla musica fino al ritorno in tv. In un'intervista al settimanale Chi, la showgirl ha parlato dei suoi progetti lavorativi non solo di quelli futuri, ma anche di quelli che ha preferito rifiutare, anche una proposta dalla Mediaset.

I nuovi progetti di Stefania Orlando

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, rispondendo ad alcune domande anche piuttosto dirette, a Stefania Orlando viene chiesto se c'erano state delle trattative per il ruolo da opinionista nella nuova edizione de "La pupa e il secchione", progetto che la showgirl non ha abbracciato: "C’è stato un incontro ma abbiamo preferito fare altro. Sarebbe stato surreale". Ma le opportunità non sono mancate. Ad aprile è stato annunciata la sua partecipazione al programma di RealTime "Questa è casa mia", insieme a Tommaso Zorzi, che la vede quindi su Discovery, una rete televisiva completamente diversa nella quale ha trovato i presupposti giusti per ripartire:

È un gran passo in avanti! È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove. Mi ha coinvolta Laura Carafoli, una professionista che sa valorizzare le risorse e che, come me, crede nelle donne. Se possiamo affermare che ripartirò da Discovery? Ci sono idee e soprattutto tanta voglia di fare, sono entusiasta. Questo per la mia carriera è un periodo sperimentale, quello che avrei dovuto fare all’inizio lo sto facendo ora.

La ripartenza dopo il GF

Il passaggio ad un programma tutto suo non è quindi così distante, sebbene le idee siano ancora da valutare. Ma nel frattempo Stefania Orlando si è data da fare, partecipando anche ad un programma noto come Tale e Quale Show, confermando che l'esperienza del reality non è un punto di arrivo, ma ben altro: