Reunion di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando in tv, torneranno insieme in un nuovo programma Tommaso Zorzi sta per tornare come conduttore di un nuovo programma, Questa è la mia casa, in onda prossimamente su Real Time. Nel cast è confermata anche la presenza di Stefania Orlando, sua amica e compagna di avventura nella casa del Grande Fratello Vip, anche se non è ancora noto quale sarà il suo ruolo.

Gli "Zorzando" tornano insieme in tv. Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip dello scorso anno, dove hanno conquistato il pubblico con la loro amicizia, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono pronti a iniziare una nuova avventura sul piccolo schermo. L'influencer e opinionista, nonché vincitore di quell'edizione del reality, sarà il conduttore del programma This is my house (Questa è la mia casa), in onda su Real Time, nel quale è confermata anche la presenza dell'amica Stefania

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando insieme in un nuovo show

A lanciare la notizia era stato il sito Tv Blog, il quale dava ormai per certa la presenza dell'ex gieffina nel cast dell'insolito show di Real Time. E nemmeno 24ore dopo è arrivata la conferma da parte della diretta interessata, che nelle sue storie Instagram ha condiviso lo screen dell'articolo. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si riuniranno davanti alle telecamere in una nuova avventura fuori dagli schemi, che farà sognare ancora una volta i fan del duo tanto amato nella casa del Grande Fratello Vip. Zorzi vestirà i panni da conduttore, come ha già fatto con lo show di successo Drag Race Italia e come farà anche con la versione italiana di The Greatest Seewing Bee.

In cosa consiste il programma Questa è la mia casa

Lo scoppiettante duo degli "Zorzando" si ritroverà ancora una volta in casa, anzi, in più case. Il programma Questa è la mia casa, che vede Zorzi conduttore e la Orlando nel cast, quattro concorrenti fingeranno che l'abitazione che stanno descrivendo sia la loro. Tre mentiranno, mentre uno solo dirà la verità. Il compito della giuria sarà quello di scoprire, attraverso piccoli tranelli e giochi, quale è il giocatore onesto, che quindi ha davvero aperto le porte di casa sua.