Tommaso Zorzi condurrà due nuovi programmi: “Sono veramente felice, mi aspettano mesi di fuoco” BBC Studios ha annunciato che Tommaso Zorzi sarà alla conduzione della versione italiana dei programmi The Great Sewing Bee e This is MY House, che si intitoleranno rispettivamente Tailor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia.

A cura di Daniela Seclì

La carriera di Tommaso Zorzi si impreziosirà di due nuovi progetti. L'ex vincitore del Grande Fratello Vip, attualmente in libreria con il suo secondo romanzo Parole per noi due, sarà alla conduzione di due programmi per Discovery. Presto, infatti, lo vedremo al timone della versione italiana di The Great Sewing Bee e di This is MY House. In Italia i due programmi saranno intitolati rispettivamente: Tailor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia. La notizia è stata annunciata da BBC Studios.

Tommaso Zorzi condurrà Tailor Made – Chi ha la stoffa e Questa è casa mia

A dare l'annuncio, BBC Studios: "I format The Great Sewing Bee e This is MY house saranno adattati da Discovery in Italia. La version italiana di The Great Sewing Bee, si chiamerà Tailor Made – Chi ha la stoffa? e dovrebbe essere disponibile su Discovery+ a giugno 2022 e in autunno su Real Time. Il programma sarà condotto da Tommaso Zorzi. La serie segue la competizione di un gruppo di sarti". Il comunicato prosegue:

"E poi This is my house, che in Italia sarà condotto sempre da Tommasi Zorzi e avrà come titolo "Questa è casa mia". Quattro concorrenti cercheranno di convincere una giuria composta da celebrità che quella che descrivono sia casa loro, ma solo uno dice la verità".

Il commento di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi non vedeva l'ora di condividere questa bella notizia con i suoi fan. Su Instagram ha espresso tutto il suo entusiasmo: