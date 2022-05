Barbara D’Urso: “Resto a Mediaset anche l’anno prossimo, le persone sono ossessionate da me” Barbara D’Urso a La Stampa ha dichiarato: “resto a Mediaset”, mettendo così a tacere le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane che parlavano di un mancato rinnovo di contratto.

A cura di Gaia Martino

Barbara D'Urso mette a tacere le indiscrezioni di un possibile mancato rinnovo di contratto con Mediaset diffuse a fine aprile da Dagospia. Voci di corridoio arrivate a Fanpage.it parlavano di un "compromesso" tra l'azienda e la celebre conduttrice che si è adeguata spostandosi nello studio di Mattino 5. E le sue ultime parole in un'intervista a La Stampa potrebbero confermare quanto emerso tre giorni fa. Resterà a Mediaset, e quelle circolate, ha spiegato la D'Urso, sono fake news messe in giro perché le persone sono "ossessionate" da lei. Ha poi aggiunto i dettagli sulle passate avance di Silvio Berlusconi, da lei sempre rifiutate.

Le dichiarazioni di Barbara D'Urso

"Resto a Mediaset anche l’anno prossimo": Barbara D'Urso a La Stampa ha spiegato che quelle circolate nelle ultime settimane sono fake news. Non ci sarà alcun addio a Cologno Monzese, "casa" per la conduttrice da tanti anni, circa dalla fine degli anni '90. "Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere" ha aggiunto.

Le parole sulla corte di Silvio Berlusconi

Riguardo la corte di Silvio Berlusconi avvenuta oltre 40 anni fa, ne ha raccontato i dettagli. Nel febbraio 2019 a Pomeriggio Cinque spiegò di non aver mai avuto una storia sentimentale con il Cavaliere il quale – quando era piccola – le fece avance, sempre rifiutate. A La Stampa ha aggiunto di non aver mai avuto l'intenzione di cadere tra le braccia dell'imprenditore italiano:

Non mi mandava dei fiori, era semplicemente carino. Faceva capire. Era molto affascinante, ma era anche il proprietario. Proprio non si poteva. Il rigore morale, appunto. Ho sempre preteso di farcela con le mie forze. Qualche anno fa il Cavaliere mi ha detto: ‘Barbara, lo sai quello che hai perso, ma sei ancora in tempo’. Ci abbiamo riso sopra.

Il "compromesso" tra Barbara D'Urso e Mediaset

Le voci di corridoio arrivate a Fanpage.it tre giorni fa parlavano di un "compromesso" tra la celebre conduttrice e Mediaset. Il cambio di studio di Pomeriggio Cinque che si è spostato nello stesso di Federica Panicucci (Mattino Cinque) e dei Tg rappresenterebbe un risparmio di costi considerevole per l'azienda e dunque, forse, una valida base d'accordo per permettere a Barbara D'Urso di proseguire la sua brillante carriera in Mediaset, di cui è ormai veterana.