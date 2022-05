Pomeriggio Cinque cambia studio, Barbara d’Urso: “Mediaset mi ha chiesto di proseguire” Ventata di novità per Pomeriggio Cinque che da lunedì 2 maggio va in onda dallo studio 15 di Cologno Monzese e Barbara d’Urso annuncia il prolungamento prima della pausa estiva.

A cura di Giulia Turco

Mentre si alternano tra ipotetiche e smentite ma sempre insistenti le voci sul possibile mancato rinnovo del contratto a Barbara d’Urso, la conduttrice di Canale 5 non smette di stupire e, quasi sul fine di stagione del suo contenitore pomeridiano, non perde l’occasione per lanciare una ventata di novità.

Il nuovo studio di Pomeriggio Cinque

Non sarà sfuggito quasi a nessuno il repentino cambio di scenografia nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda lunedì 2 maggio, in onda da uno studio del tutto nuovo per il contenitore pomeridiano della d’Urso. Si tratta dello studio 15 di Colono Monzese, lo stesso per intenderci dal quale va in onda Mattino Cinque News con Francesco Vecchi e Federica Panicucci. “Da oggi cambia qualcosa: ebbene sì. Sono super orgogliosa", preannuncia la padrona di casa nel corso dell’anteprima. “Oltre al fatto che come sempre ci avete regalato un super record di share, oltre il 17%, ma da oggi sono orgogliosissima di essere nello studio delle new. In uno studio super tecnologico, uno degli studi più moderni d’Europa. È un record: questa trasmissione in una sola stagione ha cambiato ben 4 studi, ma nonostante questo siete sempre lì incollati al televisore".

Pomeriggio Cinque prolungato almeno fino a metà giugno

C’è anche un’altra novità però, oltre ai maxi ledwall che incorniciano la sagoma di Barbara d’Urso. Si tratta dello slittamento di qualche settimana per il finale di stagione di Pomerggio Cinque prima della pausa estiva. “L’azienda mi ha chiesto di proseguire”, spiega la conduttrice, “Avremmo dovuto chiudere alla fine di maggio, ma continuiamo almeno fino a metà giugno. Sono super felice grazie". Nel frattempo l'ombra di una fine continua a pesare sulla testa dell'ex regina della domenica che per il momento preferisce non sbilanciarsi. Mentre Dagospia è pronto a scommettere sul mancato rinnovo del suo contratto da parte di Mediaset a dicembre 2022, secondo quanto riferiscono a Fanpage.it alcune fonti vicine a Barbara D'Urso, le voci sul possibile mancato rinnovo sarebbero "faziose e poco attendibili".