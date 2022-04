Cosa pensa Ilary Blasi di Barbara D’Urso: “Prendere il suo posto? No, siamo generi diversi” Il Passaparolaccia di Ilary Blasi a Le Iene l’ha spinta a dire la sua sulla conduttrice Barbara D’Urso: “Mi piace il suo modo di lavorare”. Se mi chiedessero di prendere il suo posto direi no perché siamo due generi diversi”. Teo Mammucari l’ha poi presa in giro per averla definita “una professionista”.

Il Passaparolaccia di Ilary Blasi a Le Iene ha avuto le seguenti sfere con relativi protagonisti: Belén Rodriguez, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Michelle Hunziker, Alfonso Signorini, Barbara D'Urso, Fabrizio Corona, Francesco Totti. Ascoltando attentamente le risposte, facile associare la sua opinione a Barbara D’Urso, definita "professionista" tra le risate di Teo Mammucari, scettico sulla credibilità della risposta stessa:

La conosco da 20 anni circa. C’è sempre stata simpatia tra noi sì, affetto no, ma perché è una parola impegnativa. Se abbiamo litigato? Ma assolutamente no. Non siamo mai uscite insieme, ma la conobbi durante una vacanza. Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare. Trovo che sia una grande professionista. Se mi chiedessero di prendere il suo posto direi no perché siamo due generi diversi. Non c’è nulla che le invidio e non penso proprio che lei mi invidi nulla. Se guadagna molto più di me? Penso di sì. Se ha sempre parlato bene di me? Io ti dico di sì, che parla bene di me. Se devo descriverla con una parola scelgo professionista.

Ilary Blasi su Belén: "Nel lavoro non è una numero 1"

Ilary Blasi ha ricordato il bacio che ha dato a Belen al GF Vip e ha espresso la sua opinione su di lei come conduttrice a Mediaset: “Da 0 a 10 come voto le do 8, non la conosco benissimo. Come professionista le do un 7. Tra noi due sono invecchiata più io. Se c’ho fatto un pensierino? No, nemmeno da ubriaca, però ci siamo baciate. Un voto al bacio? Un bacetto quindi un 6. Se è una numero 1 nella professione? Nel lavoro non è una numero 1. Il suo pregio più grande è che è molto bella. Se mio marito ricevesse un messaggio da questa donna farei delle domande. Come parola per descriverla direi WOW“.

Ilary Blasi su Fabrizio Corona: "Ha fatto soffrire e sofferto alla stessa maniera"

Su Fabrizio Corona ci si aspettava un approccio molto più duro e invece la Blasi ha dichiarato: “Non c’ha mai provato con me. Non l’ho mai baciato, me manca. Non c’ho mai fatto pensierini, non è brutto, ma non c’ho mai pensato. Come definisco il suo modo di lavorare? Ah perché lavora? Cosa dice in giro di me questa persona? tante cose fidate. Se ha più nemici o amici? Direi 50 e 50 dai. Così come penso che abbia fatto soffrire e sofferto alla stessa maniera. Se devo descriverlo con una parola direi FURBO“.