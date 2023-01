“Statti zitta”, torna virale una furiosa lite in pubblico tra Shakira e la mamma di Piqué Torna virale un momento che ha fatto la storia di questo complicato rapporto tra la cantante e la mamma dell’ex capitano della nazionale spagnola.

Nella canzone contro Gerard Piqué e Clara Chìa Marti, Shakira non le manda a dire neanche a Montserrat Bernabeu, madre dell'ex difensore nonché ex suocera della cantante di Barranquilla. "Me dejaste de vecina la suegra/con la prensa en la puerta", una rima che ha fatto sognare tutti persino Nancy Coppola, che ha subito trasformato l'inno in parodia napoletana contro le suocere di tutto il globo. Così, in ragione di questo rinnovato scontro, torna virale un momento che ha fatto la storia di questo complicato rapporto tra la cantante e la mamma dell'ex capitano della nazionale spagnola.

Il filmato

Nel filmato, che risale a qualche anno fa, possiamo vedere Shakira e Montserrat Bernabeu che discutono animatamente quando poi la ex suocera la ferma, le tocca il volto e le fa segno con le mani di zittire. In quel video, colpì moltissimo il comportamento di Gerard Piqué, presente, che non fa niente per fermare la lite. "Quanto hai sopportato per amore", ha scritto un utente su Twitter. I rapporti non sono mai stati sereni.

Le ultime notizie del gossip dell'anno

Le ultime notizie sul gossip dell'anno evolvono rapidamente. Pare, infatti, che Gerard Piqué abbia tradito anche la nuova fiamma Clara Chia Marti e lo abbia fatto con l'avvocatessa divorzista che ha aiutato ad accelerare la pratica tra l'ex difensore e Shakira. Si chiama Julia Puig Gali e Piqué la conosceva da molto tempo, considerato che è imparentata con un vecchio compagno di squadra, il giovane Riqui Puig, ora in forza al Los Angeles Galaxy. La ragazza ha 25 anni e ha un master in diritto penale economico. Questa notizia di gossip sarebbe stata rivelata dal giornalista spagnolo Jordi Martin, che ha tirato in ballo direttamente Piqué sul profilo della ragazza, che ha poi deciso di rendere privato il profilo: "La conosci, Gerard?", ha scritto il difensore, "Non stupirti se Shakira ti butta addosso il mondo intero".