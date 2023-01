Se Shakira fosse stata neomelodica, la parodia di Nancy Coppola “Se Shakira fosse stata una cantante neomelodica”: ecco la parodia della canzone della colombiana realizzata dalla ex Isola dei Famosi, Nancy Coppola.

Da oggi c'è un filo sottile che unisce Napoli e Barranquilla. La popolarissima canzone di Shakira prodotta da Bizarrap dedicata a Gerard Piqué e Clara Chia Marti è stata rifatta sotto forma di parodia in dialetto da Nancy Coppola. Il video, pubblicato su TikTok, sta rapidamente macinando consensi e ascolti: "Se Shakira fosse stata una cantante neomelodica". E così, me dejaste de vecina la suegra/con la prensa en la puerta (mi hai lasciato la suocera come vicina di casa/con la stampa fuori dalla porta) diventa m'he rimasto ‘a gnora proprio ‘e dimpetto/mmiezo ‘e nciuce da gente (mi hai lasciato la suocera al palazzo di fronte/tra gli inciuci della gente). Letterale la traduzione del ritornello: Pe tipe comm'a te.

Nancy Coppola: la parentesi all'Isola dei Famosi

Di Nancy Coppola avevamo perso le tracce a livello nazionale. L'ultima volta, nel 2017, partecipando a L'Isola dei Famosi, un'edizione nella quale si distinse per il suo carattere sanguigno, viscerale e diretto. Fu quella una stagione particolarmente importante per lei, che arrivò a partecipare stabilmente nei salotti del pomeriggio di Canale 5, tra tutti Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nel 2018, il suo primo film "Il mio uomo perfetto", titolo della canzone-videoclip con Francesco Monte di Uomini e Donne protagonista. Oggi, Nancy Coppola prosegue la sua carriera nel mondo della canzone napoletana.

Il brano record di Shakira

Al momento, la canzone di Shakira ha realizzato 151 milioni di visualizzazioni solo su Youtube mentre su Spotify viaggia verso i 90 milioni di stream. Un dato che attesta il pezzo tra i più ascolti di questo primo mese del 2023 e che pone anche la Music Session n.53 tra le più ascoltate delle produzioni di Bizarrap. Al momento primeggia Quevedo con 429 milioni di visualizzazioni e Nathy Peluso al secondo posto con 354 milioni di visualizzazioni.