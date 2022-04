Stash dei The Kolors papà bis, è in arrivo il secondo figlio Antonio Fiordispino sta per diventare padre per la seconda volta. La compagna Giulia Belmonte, già mamma della piccola Grace nata a dicembre del 2020, è incinta del loro secondo bebè. “Grazie per questo altro miracolo”, ha scritto Stash su Instagram.

A cura di Giulia Turco

Stash dei The Kolors sta per diventare papà per la seconda volta. Una lieta notizia per il cantante all’anagrafe Antonio Fiordispino, che si trova in via di guarigione dal coronavirus. Proprio in questi giorni ha deciso di lanciare l’annuncio ai suoi fan: appena un anno e mezzo dopo la nascita della piccola Grace, la sua compagna Giulia Belmone si prepara per dare alla luce il loro secondo bebè e la gioia non potrebbe essere più grande.

L'annuncio del secondo bebè in arrivo

Una foto in bianco e nero, una chitarra elettrica e il primo scatto dell’ecografia, la famiglia e la musica, che rappresentano tutto per il cantante casertano, 34 anni, che presto sarà papà per San seconda volta. Giulia Belmonte è incinta di qualche mese, ma solo adesso Stash si sente libero di annunciarlo ai suoi fan. Sarà un fratello o una sorellina per la primogenita Grace? “E poi arrivi tu…. A moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie”, scrive nel post su Instagram. “Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”.

La seconda gravidanza di Giulia Belmonte

Si tratta della seconda gravidanza per Giulia Belmonte, giovane showgirl e giornalista di 27 anni di origini abruzzesi. Lo scorso 3 dicembre è diventata mamma per la prima volta della piccola Grace, battezzata a giugno dello scorso anno con una bellissima cerimonia a Ravello, in Costiera Amalfitana. Per l’occasione papà Stash le aveva dedicato dolci parole d’amore: “Non esiste uno guardo più sincero del tuo, un amore più sincero del tuo, sei immensa”. Giulia Belmonte aveva commentato raggiante e piena di amore: "Ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello. La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro".