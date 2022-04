Stash papà per la seconda volta: “Spero sia un’altra femminuccia” Ospite a Verissimo, Stash racconta la gioia del secondo bebè in arrivo, del quale non conosce ancora il sesso. Racconta il desiderio di una famiglia numerosa con Giulia Belmonte: “Mi immagino papà di tanti bambini”.

A cura di Giulia Turco

Stash dei The Kolors sarà padre per la seconda volta: la sua compagna Giulia Belmonte è infatti incinta di un altro bebè, il secondo appena due anni dopo la nascita della primogenita Grace, venuta al mondo a dicembre del 2020. Per il cantante, oggi giudice ad Amici, è la gioia più grande della sua vita: "È veramente bellissimo, è un miracolo. Essere genitori ci sta aprendo gli orizzonti a sempre nuove emozioni".

Stash sogna una famiglia numerosa

Ancora mistero sul sesso del secondo bebè in casa Stash che tuttavia, ospite di Verissimo sabato 16 aprile, confessa a Silvia Toffanin il suo desiderio di avere un'altra femminuccia. "Da quando ho saputo che Grace sarebbe stata una bambina, già da quell'istante si è instaurato qualcosa di magico. Pensando a lei poi, potrebbe avere una compagna di giochi, visto che avranno solo due anni di differenza". L'unica certezza al momento è che il loro desiderio di avere bambini potrebbe non esaurirsi: "Ne vorrei il più possibile", racconta Stash. "Ho sempre amato le famiglie numerose. Mi immagino papà di tanti bambini".

Giulia Belmonte e la primogenita Grace

Il matrimonio con Giulia Belmonte

Con la compagna, giornalista e showgirl di 17 anni e origini abruzzesi, sta vivendo un'intensa storia d'amore. "Giulia è fantastica e sta benissimo", racconta a proposito della seconda gravidanza. "È una donna straordinaria per la forza che ha. È stato un miracolo anche aver conosciuto lei", spiega a Silvia Toffanin. La conduttrice incalza sul tema delle nozze, che ancora non sono arrivate. "Il matrimonio? Non siamo così convinti di voler settare dei traguardi… quando arriverà il momento. Per ora cerchiamo di non programmare niente". Al momento dunque spazio alla loro vita da genitori: "Da papà si è diversi, si pensa molto di più al futuro e questo mi stimola tanto. Creare basi solide per la vita dei tuoi futuri eroi della vita è qualcosa di entusiasmante".