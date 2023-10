Sonia Bruganelli punge Alessandro Basciano dopo la crisi con Sophie: “Io l’avevo già sgamato” Sul caso Basciagoni interviene anche Sonia Bruganelli chiarendo senza mezzi termini da che parte sta. Torna virale il video di una lite particolarmente accesa che l’opinionista del GF e Basciano ebbero in collegamento. “Ho un figlio maschio, mi si accappona la pelle a vedere l’esempio che dai”.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono la coppia più chiacchierata sui social negli ultimi giorni. Hanno chiuso la relazione bruscamente, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata ospite in studio a Verissimo da Silvia Toffanin a raccontare tutta la sua verità. Ora lui minaccia di vuotare il sacco sulla sua versione dei fatti, ma sembra già chiaro da che parte stia l’opinione pubblica.

Da che parte sta Sonia Bruganelli nella lite tra i Basciagoni

Non si può certo dire nel suo caso che salga sul carro del vincitore. L’opinione di Sonia Bruganelli su Alessandro Basciano infatti era già chiara sin dall’edizione del Grande Fratello che diede vita alla coppia dei Basciagoni, così come li avevano ribattezzati i fan. Ecco perché ora, sui social, l’ex opinionista del reality si lascia andare ad un commento neanche troppo velato, dimostrando di averci visto lungo su di lui. Condivide un commento su X che dice: “Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia ben vi sta ve l’avevo detto”, dimostrando di essere pienamente in linea con l’autore del post, che diventa subito virale.

La lite di Sonia Bruganelli e Alessandro Basciano al GFVip

A tornare virale sui social è anche il video della burrascosa lite che Sonia Bruganelli e Basciano ebbero durante una delle puntate del GFVip. Era il 2021 e il concorrente sei era già dimostrato tra le personalità più pungenti del cast, trovando da dire non solo con il resto degli inquilini (vedi la storica lite con Alex Belli e l’antipatia mai digerita), ma anche con lo studio. Alfonso Signorini lo aveva ripreso in più occasioni per il suo comportamento poco disciplinato e Sonia Bruganelli lo aveva attaccato senza usare mezzi termini per il cattivo esempio dato a casa. “Se c’è uno che dice gravità senza rendersene conto sei tu”, aveva tuonato durante un confronto diretto. “Hai un figlio maschio, mio figlio ha 18 anni e a me si accappona la pelle a vedere come tu ti comporti e che esempio sei. Abbassa la cresta e per una volta ammetti che hai sbagliato”, aveva tuonato l’opinionista. “Non devi dirmelo tu che ho un figlio, stai di cento una gravità”, aveva provato a replicare lui, mentre il pubblico aveva dimostrato sin da subito da che parte stava.