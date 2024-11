video suggerito

Sofia Costantini e il biglietto per New York che la incastra: acquistato dopo il confronto con Alfred Rischia di complicarsi la posizione di Sofia Costantini, ex tentatrice di Temptation Island, a proposito delle dichiarazioni che l'avevano vista contrapposta ad Alfred Ekhator. Per avvalorare la sua versione dei fatti, la modella ha condiviso la foto del biglietto per il viaggio a New York che sosteneva di avere acquistato per l'ex compagno di Anna Acciardi ma la data lo screen la incastra.

A cura di Stefania Rocco

Si fa più opaca la posizione di Sofia Costantini a proposito di quanto dichiarato relativamente al biglietto per il viaggio a New York che la giovane sosteneva di avere acquistato per sé e per Alfred Ekhator subito dopo la loro uscita da Temptation Island. Poche ore fa, con una Instagram story, Alfred aveva rivelato di avere scoperto che quel biglietto fosse inesistente e che sarebbe stata la stessa compagnia a confermare di non averlo mai emesso. Di tutta risposta, Sofia ha deciso di postare tra le sue Instagram story la foto del ticket in questione. Nel pubblicarla, tuttavia, non si è accorta che la data riportata nello screen pubblicato conferma la versione di Alfred.

La data dello screen pubblicato da Sofia Costantini

Prima di partire alla volta di New York, Sofia ha postato la foto del suo biglietto aereo. “Il biglietto aereo”, ha scritto la donna nelle sue Instagram stories, “Prima che mi senta accusare di dire cavolate e altre bugie che ho letto e che è meglio se evitano di scrivere”. Postando lo screen del ticket ricevuto, tuttavia, non si è accorta che conteneva in alto la data della mail ricevuta dalla compagnia aerea, data che risulta essere quella di ieri 11 novembre.

Sofia Costantini sosteneva di avere comprato il biglietto per New York a ottobre

Nel corso del confronto con Alfred e Anna Acciardi a Uomini e Donne, Sofia aveva raccontato di avere acquistato i biglietti per New York per sé e per Alfred a poche settimane dalla loro uscita da Temptation Island, quindi tra settembre e ottobre. Aveva raccontato proprio in quell’occasione di avere scoperto solo successivamente che Ekhator non aveva mai considerato importante il loro flirt, tanto da avere continuato a sentire la sua ex compagna. La data riportata sullo screen, tuttavia, sembrerebbe indicare proprio il contrario.