Simona Ventura su Totti e Ilary: “La separazione è un lutto ma si può essere buoni genitori” La cena in famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi ieri sera non spegne il chiacchiericcio sulla loro presunta crisi, a parlare è Simona Ventura che con un post su Instagram gli augura di uscire presto dalla ‘tempesta’.

A cura di Gaia Martino

La notizia della presunta crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta riempendo le pagine di gossip. Dopo l'uscita della presunta relazione tra l'ex calciatore e Noemi Bocchi, la coppia è uscita a cena ieri ed è stata seguita dai paparazzi. "Sono vent'anni che ci baciamo" hanno risposto alla richiesta di scambiarsi un bacio, prima di andare via insieme. Ma quanto accaduto ieri sera condito dalla smentita di Totti non ha frenato il chiacchiericcio e nelle ultime ore anche Simona Ventura sui social ha commentato quanto sta accadendo.

Le parole di Simona Ventura

Simona Ventura con un post su Instagram commenta la presunta separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti scrivendo alcune parole per loro e ricordando quanto accaduto in passato anche a lei, con Stefano Bettarini. "La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni" scrive la conduttrice il cui augurio è che presto possano uscire dalla ‘tempesta‘.

Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!!

Conclude salutando la coppia, augurandogli di rimanere in ottimi rapporti qualora le cose non dovessero andare nel verso giusto: "Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna".

La cena di Totti e Ilary in famiglia

Ieri sera la coppia più chiacchierata del momento si è concessa una cena in famiglia in un ristorante a Roma. Francesco Totti e Ilary Blasi con i figli Cristian e Isabel a suon di cibo e buonumore hanno trascorso una serata serena, documentata anche dalla storia su Instagram della showgirl. Chi li ha serviti ha raccontato al Corriere di un clima disteso: "Il Capitano e sua moglie erano sorridenti come sempre". Una volta fuori il locale sono stati accolti dai paparazzi che li aspettavano all'uscita, curiosi: alla richiesta di darsi un bacio si sono però rifiutati motivando la scelta con queste parole "Sono vent'anni che ce li diamo".