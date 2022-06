Silvia Mazzieri di Doc 2 è diventata mamma, è nata la prima figlia Greta Silvia Mazzieri, l’attrice che interpreta il ruolo di Alba Patrizi nella serie Doc 2 Nelle tue mani, è diventata mamma della prima figlia, Greta, nata dall’unione con il compagno Yuri Gugliucci: “L’emozione più grande della nostra vita”.

A cura di Gaia Martino

Ph credits: instagram Silvia Mazzieri

Il 23 febbraio Silvia Mazzieri aveva dato l'annuncio della gravidanza ai suoi fan, oggi è diventata finalmente mamma. L'attrice che interpreta Alba Patrizi nella serie di successo Doc 2 – Nelle tue mani ha dato al mondo la sua prima figlia, Greta, nata dall'unione con il compagno, l'attore Yari Gugliucci. Con un post su Instagram i neo genitori hanno dato l'annuncio.

L'annuncio di Silvia Mazzieri diventata mamma

L'attrice, volto di Doc 2 Nelle Tue Mani, fiction di successo nella quale recita nei panni di Alba Patrizi, con un post su Instagram ha comunicato ai suoi fan di essere diventata mamma. Mentre stringe a sé la sua prima figlia con il compagno al suo fianco, Yari Gugliucci, prova la gioia più grande mai provata prima d'ora. "Greta. L'emozione più grande della nostra vita" è infatti la didascalia del post aggiunto nelle ultime ore accompagnata da due teneri scatti. "Un giorno indimenticabile. I love you Silvia and Greta" sono invece le parole dell'attore. Tantissimi commenti con auguri per i neo genitori, da Serena Rossi a Sara Ricci, Maria Pia Calzone, Luca Argentero e tanti altri colleghi hanno regalato cuori e messaggi di benvenuto alla piccola Greta.

Chi è Yari Gugliucci, compagno di Silvia Mazzieri e papà della sua prima figlia

Yari Gugliucci è il fidanzato di Silvia Mazzieri ed è un celebre attore di cinema e teatro, volto di famose fiction italiane. Lo abbiamo visto nelle serie televisive di successo come I Bastardi di Pizzofalcone 3, Luce dei tuoi occhi, andate in onda su Canale 5. Classe 1974, è nato a Salerno ed è 19 anni più grande dell'attrice diventata oggi mamma di sua figlia. "Il mio tutto" è stata la dedica fatta alla fidanzata lo scorso 23 febbraio, nel giorno del suo compleanno. Su Instagram ci sono molti scatti di coppia: sempre sorridenti, ad unirli è un legame speciale.