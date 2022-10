Serena Enardu in gita con Pago, è lui l’uomo che riprende da lontano Voci che parlavano di un loro ritorno di fiamma potrebbero trovare conferma nelle ultime IG story pubblicate, Serena Enardu e Pago si troverebbero insieme a Pavia: le foto e i video pubblicati non lascerebbero spazio ai dubbi.

A cura di Gaia Martino

La coppia che ha fatto chiacchierare a lungo il pubblico televisivo, circa due anni fa, per i tira e molla in tv, tra Temptation Island e Grande Fratello VIP, potrebbe aver deciso di darsi una nuova chance. Serena Enardu e Pago starebbero insieme a Pavia, come documentato da entrambi su Instagram. La notizia della loro rottura, che sembrava definitiva, arrivò nel maggio 2020: nonostante i ripetuti tentativi di ricostruire il rapporto dopo il flirt dell'ex tronista di Uomini e Donne con Alessandro Graziani a Temptation Island, non riuscirono a trovare un punto d'accordo. "L'amore non basta, ci vuole stima e fiducia" scrisse lei. A distanza di oltre due anni si torna a parlare di loro, il ritorno di fiamma sembrerebbe certo.

Le stories di Serena Enardu e Pago a Pavia

Se ne parlava da giorni ormai e alcune IG story delle ultime ore potrebbero confermare i rumors circolati. Questa mattina Serena Enardu ha condiviso con i suoi follower il suo viaggio a Pavia. Prima il video in auto con la scritta "Con il mio autista come in una giostra", poi "Sono scesa dalla giostra degli orrori, ci sono persone che non sanno guidare" ha detto scherzando. "Ma quando si tratta di cibo non sbaglia mai" il testo su un video nel quale riprende la tavola imbandita a orario di pranzo. "E' timido e riservato, non ve lo posso far vedere. Non so perché" ha continuato, riferendosi al suo "autista", presente con lei al ristorante.

La story che incastrerebbe entrambi è arrivata subito dopo, "Sono riuscita a fotografare l'autista" si legge su una fotografia tra le stories che riprende un uomo da lontano, su Ponte Coperto. Quell'uomo è Pago: lui si è fotografato in quello stesso luogo ripreso dalla Enardu, nello stesso orario. "Saluti da Pavia" ha scritto. Indizi e gesti che non lascerebbero spazio ai dubbi. Ora i fan sui social chiedono a entrambi di rendere ufficiale il loro ritorno di fiamma, se così fosse. Nessuna conferma o smentita per ora dai diretti interessati ma circa una settimana fa l'ex tronista rispose ad un utente su Instagram svelando la sua idea sull'amore: "Se è amore vero torna ed è sempre più forte, sempre più travolgente, emozionante. Se due persone si appartengono non c'è niente e nessuno che può impedirgli di stare insieme".

La storia d'amore interrotta nel 2020

Serena Enardu e Pago erano una delle coppie più amate del gossip, erano fidanzati da circa sei anni quando decisero di partecipare a Temptation Island Vip. Lei si avvicinò ad Alessandro Graziani nel villaggio delle tentazioni, gesto che mise in discussione la fiducia conquistata da Pago. La rottura al falò finale, poi il confronto a Uomini e Donne, infine il riavvicinamento al Grande Fratello VIP. Ma le cose non tornarono più come prima, così nel maggio 2020 la Enardu annunciò che si erano lasciati definitivamente. "L'amore non basta" scrisse, ma potrebbe essere invece proprio lui ad aver riacceso il fuoco ultimamente.