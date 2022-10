Serena Enardu e Pago sono tornati insieme: “Ho voluto tutelare il mio privato, sono stata riservata” Serena Enardu e Pago sarebbero tornati insieme, come fa intendere l’ex volto di Uomini e Donne, che dichiara di aver tenuto per sé il loro riavvicinamento per tutelare la coppia.

A cura di Ilaria Costabile

Serena Enardu e Pago pare siano tornati insieme. Dopo svariati tira e molla, un periodo di lontananza piuttosto prolungato e un lento riavvicinamento, i due hanno deciso di riprovarci. Questo è quanto si evince dalle parole dell'ex volto di Uomini e Donne che, quindi, dichiara di aver voluto tenere per sé questa nuova fase della sua vita, visti i precedenti accadimenti che hanno scombussolato l'equilibrio della coppia.

Il riservo sulla vita privata

Ai microfoni di CasaPipol, quindi, Serena Enardu ha parlato della sua attuale situazione sentimentale, chiarendo i motivi per cui ha deciso di non condividere nulla del suo privato, se non lo stresso necessario, evitando così complicazioni e problemi evitabili:

Saprai che ci sono dei momenti in cui una persona vuole tenersi un po' riservata, la mia vita è sempre stata abbastanza pubblica, però si arriva ad un certo punto in cui l'esperienza che hai ti porta a volerla tutelare una situazione. È molto bello e divertente all'inizio quando ancora non sai a cosa vai incontro, quando poi la cosa diventa pubblica è bello raccontare perché le cose vanno bene, ma non è sempre è così. Diventa un rapporto troppo esposto. Da un po' di tempo a questa parte con tutte le esperienze che ho avuto cerco di tenere la mia vita privata molto riservata, con tutto il mio entourage, già diventa complicato spiegare a me stessa quando le cose non vanno bene, spiegarle agli altri risulta quasi impossibile. I rapporti d'amore sono molto particolari, non ci sono solo discese.

Le parole su Pago

Una spiegazione un po' vaga, ma che sintetizza quella che è stata la trafila amorosa di Serena Enardu e Pago, lasciatisi in diretta tv, rappacificatisi al Grande Fratello Vip quando lui era concorrente, di nuovo separati e adesso, a quanto pare, ancora insieme. Alla domanda se con il cantante vede un futuro e si potrebbe pensare ad un matrimonio, lei risponde: "Credo che due persone che stanno insieme e si amano si sposano ogni giorno. Non è necessario firmare un contratto. Sì a Pago tutta la vita".