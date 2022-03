“Seguirai l’esempio di Megan Fox?”, ecco la risposta della nuova fidanzata di Brian Austin Green Un fan su Instagram le ha chiesto: “Hai intenzione di seguire le orme di Megan Fox?”. Lei ha argomentato: “Ti spiego perché no”.

Esistono domande che non esistono. Lo diceva Maccio Capatonda in uno dei suoi celebri fake trailer. E chi lo sa se Sharna Burgess, la nuova compagna di Brian Austin Green – peraltro incinta – lo ha mai visto uno di quei trailer di Maccio. Certamente, però, si è vista fare una di quelle domande impossibili e che potrebbero giustificare anche un eccesso di rabbia, una risposta più che piccata. Un fan su Instagram le ha chiesto: "Hai intenzione di seguire le orme di Megan Fox?". Lei non solo ha risposto: "Di solito, non rispondo a questo tipo di domande" ma ha finito per argomentare quasi con la lunghezza di un saggio breve.

La risposta di Sharna Burgess

Sharna Burgess ha offerto una risposta più che completa, distinguendosi e facendo il pieno di reaction e like sul suo profilo. La ballerina professionista australiana ha detto:

Di solito, non rispondo a questo tipo di domande. Penso che molte donne abbiano una vera difficoltà a confrontarsi con le ex del proprio partner. O con le altre donne in generale. Tutto questo perché la società ha fatto capire che siamo un genere che basa tutto sulla malizia e sulla competizione, che non possiamo essere felici di quello che siamo senza volere quello che ha "lei" (o chiunque altro). Siamo misurati dall'aspetto e dalla nostra immagine, dal nostro peso, più di ogni altra cosa. Quindi, semplicemente, non lo faccio. Io sono me stessa e mi sento una donna straordinaria. Le donne sono creature meravigliose. Non abbiamo bisogno di abbattere gli altri per sentirci più forti. Come comunità, piuttosto, bisogna rispettarsi a vicenda.

Brian Austin Green e Sharna Burgess

Brian Austin Green ha ritrovato l'amore

Con Sharna Burgess, Brian Austin Green ha ritrovato il vero amore:"È passato davvero molto tempo dall'ultima volta in cui sono stato con qualcuno con cui posso davvero condividere la vita", aveva detto.