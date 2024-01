Sam Smith e Christian Cowan si sono lasciati: “Il cantante sta già conoscendo nuove persone” A dare la notizia della fine della relazione tra il cantante e lo stilista è il DailyMail. Una fonte ha rivelato al tabloid: “Hanno deciso di mettere fine alla loro relazione prima di Natale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sarebbe giunta al capolinea la relazione tra Sam Smith e Christian Cowan. A dare la notizia è il DailyMail, che aggiunge ulteriori dettagli: "Il cantante è ora attivo su una chat per appuntamenti nella speranza di ritrovare l'amore con un nuovo compagno". L'ultimo incontro tra l'artista e lo stilista risalirebbe al 14 dicembre, quando si sono recati a una festa a New York insieme. Poi, le loro strade si sarebbero separate.

Una fonte ha confermato la rottura tra Sam Smith e Christian Cowan

Una fonte ha confermato al DailyMail la notizia della fine della relazione tra Sam Smith e Christian Cowan: "Sam e Christian hanno deciso di mettere fine alla loro relazione prima di Natale". Quindi ha fatto sapere che tra loro resta un'amicizia e che entrambi sono pronti a voltare pagina. Sam Smith starebbe già conoscendo altre persone:

Sono ancora amici e continueranno a sostenersi l'un l'altro nelle rispettive carriere ma per ora si sono separati. Sam è tornato a usare un'app per appuntamenti e sta già conoscendo nuove persone. Per entrambi è un nuovo anno e un nuovo inizio.

La storia d'amore tra Sam Smith e Christian Cowan è durata un anno

La relazione tra Sam Smith e Christian Cowan ha avuto inizio a gennaio del 2023. Si sono conosciuti per lavoro. Christian Cowan, infatti, ha curato il look di Sam Smith nel videoclip della canzone I'm not here to make friends. I paparazzi si sono messi sin da subito sulle loro tracce, fino a immortalarli mentre si scambiavano un bacio a New York e passeggiavano mano nella mano. A febbraio 2023, poi, Sam Smith ha partecipato alla New York Fashion Week indossando capi creati dal suo compagno. Da allora, sono sempre stati più presenti uno agli impegni professionali dell'altro. Al momento nessuno dei due ha commentato pubblicamente la notizia della presunta fine della loro relazione.