Sal Da Vinci di nuovo nonno, è nata la piccola Nina. I genitori: “Benvenuta pezzo di cuore” Sal Da Vinci ha annunciato la nascita della nipote Nina, secondogenita di Francesco Da Vinci e Riccarda D’Ambrosio.

A cura di Daniela Seclì

Sal Da Vinci nonno, è nata la piccola Nina

Sal Da Vinci ha annunciato di essere diventato di nuovo nonno e ha dato il benvenuto alla nipote Nina, secondogenita di Francesco Da Vinci e Riccarda D'Ambrosio. L'artista ha pubblicato su Instagram due foto, una ritrae la manina della bimba, mentre l'altra la piccola con un cuore a coprirle il viso (vedi foto in alto, ndr) per non esporla sui social.

Sal Da Vinci di nuovo nonno, l'annuncio su Instagram

La foto della manina della piccola Nina, nipote del cantante Sal Da Vinci

Nina, figlia di Francesco Da Vinci e di Riccarda D'Ambrosio è nata oggi, giovedì 20 aprile. Il nonno Sal ha voluto condividere il lieto evento con gli oltre 200 mila utenti che lo seguono su Instagram. L'artista ha pubblicato la foto della manina della nipote con la dedica: "Benvenuta Nina, amore di nonno…". A ottobre dello scorso anno, Sal Da Vinci aveva annunciato l'arrivo della piccola su Instagram:

Non ho bisogno di aggiungere altro. La mia famiglia si allarga…d’amore! Sarò ancora più Nonno Sal. Un augurio a mio figlio Francesco e a mia nuora Riccarda D'Ambrosio per questo nuovo, immenso regalo che la vita gli ha donato! Grazie!

La gioia dei genitori Francesco Da Vinci e Riccarda D'Ambrosio

Francesco Da Vinci e Riccarda D’Ambrosio annunciano la nascita della secondogenita Nina

Anche i genitori di Nina hanno celebrato la nascita della loro secondogenita. Il padre della piccola, Francesco Da Vinci, ha pubblicato su Instagram un fiocco rosa con il nome di sua figlia e ha commentato: "Benvenuta amore immenso di papà". Mamma Riccarda D'Ambrosio ha dato il benvenuto alla figlia con queste parole: "Benvenuta Nina, un altro pezzo del nostro cuore". La coppia ha ricevuto una valanga di auguri e congratulazioni.