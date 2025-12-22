Rocco Casalino: “Alejandro è l’uomo che ho sempre desiderato. Con lui sogno un futuro e mi vedo padre”

Rocco Casalino ha parlato per la prima volta del compagno Alejandro, di cui oggi è felicemente innamorato. Tra loro un colpo di fulmine e la sensazione di aver trovato finalmente “la persona giusta”. L’ex portavoce sogna di costruire una famiglia: “È l’unica persona con cui mi immagino papà”.

Rocco Casalino ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale. Ospite di Verissimo, nella puntata andata in onda il 21 dicembre, l'ex portavoce del presidente del consiglio Giuseppe Conte ha raccontato di essere innamorato del compagno Alejandro e di immaginare una famiglia insieme.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Casalino ha parlato della sua storia d'amore con Alejandro, colombiano d'origine, imprenditore con una fabbrica di caffè ma che conduce anche un programma di salute nel suo paese. Tra loro è stato un colpo di fulmine e l'ex portavoce ha subito avuto la sensazione di aver trovato "quello giusto", che gli ha ridato fiducia nel futuro: "Ho sempre avuto delle relazioni lunghe, ma nelle relazioni passate è come se avessi sempre la sensazione che non fosse la persona giusta con cui costruire un futuro, che non fosse la relazione definitiva. Quando l'ho incontrato, dopo poco che ci siamo parlati, ho capito che era la persona che ho sempre desiderato".

Innamorato del suo compagno Alejandro, Casalino ha confidato di voler costruire una famiglia, un desiderio che prima non ha mai avuto: "Non trovavo la persona con cui immaginare un figlio. Vivevo con l'ansia di non essere un buon padre, non avendone avuto uno. Alejandro è l'unica persona con cui mi immagino papà". E, sulla paternità, ha svelato: "Lo amo così tanto che sono sicuro che amerei anche tanto un figlio suo e potrei essere un buon padre".