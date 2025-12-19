Rocco Casalino a Verissimo con Conte in videomessaggio: la “strategia pop” per riconquistare Palazzo Chigi passa da Mediaset

Rocco Casalino sarà ospite domenica 21 dicembre a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Ufficialmente per raccontare "il suo nuovo capitolo di vita dopo l'addio alla politica". Ma è davvero solo questo? Perché nel comunicato stampa non si fa menzione di una sorpresa che Fanpage.it è in grado di anticipare: parliamo di un video messaggio di Giuseppe Conte, e già si inizia a parlare di "strategia pop" per riconquistare Palazzo Chigi.

L'operazione nostalgia: i tempi del governo giallo-rosso

Rocco Casalino, l'ex portavoce di Palazzo Chigi ai tempi del Conte bis, l'uomo che ha costruito la comunicazione del Movimento 5 Stelle nell'era del governo giallorosso, torna sotto i riflettori televisivi. E lo fa nel programma del weekend per eccellenza, quello delle confessioni a cuore aperto, delle lacrime e delle sorprese emotive.

Ma questa volta la sorpresa ha il volto di Giuseppe Conte. Un video dell'ex presidente del Consiglio che appare proprio mentre Casalino racconta il suo "addio alla politica". È palese l'effetto nostalgia. Casalino è stato l'uomo "ombra" accanto a Conte negli anni del governo giallo-rosso, ma soprattutto in anni che hanno contraddistinto la massima popolarità per l'ex presidente del Consiglio, quelli del Covid e delle dirette quotidiane da Palazzo Chigi sulle misure dei Dpcm e sulla conta giornaliera delle vittime. Un tempo che abbiamo rimosso.

La strategia

Insomma, la presenza di Giuseppe Conte per salutare il suo ex portavoce appare ammantato di un tempismo che a molti osservatori può apparire tutt'altro che casuale. "Strategia pop per riportare Conte a Chigi": questa l'interpretazione che già circola negli ambienti politici romani. Perché se è vero che Casalino ha lasciato formalmente il ruolo di portavoce, è altrettanto vero che la sua presenza televisiva in questo momento specifico solleva interrogativi. Il Movimento 5 Stelle attraversa una fase complessa e sta giocando a viso aperto la partita per essere principale riferimento d'opposizione. E quale strumento migliore della televisione generalista, quella che arriva nelle case degli italiani la domenica pomeriggio, per ricostruire un'immagine e riallacciare un filo emotivo con gli elettori?