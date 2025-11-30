Alfonso Signorini: “Feci coming out a 30 anni, con il Cardinal Martini. Mi innamorai e trovai il coraggio”

Alfonso Signorini è stato ospite di Che tempo che fa questa sera, domenica 30 novembre 2025, per presentare il suo primo romanzo Amami quanto io t’amo. Il celebre conduttore televisivo, durante l'intervista con Fabio Fazio, ha ricordato il momento in cui fece coming out. "Lo feci tardi, a 30 anni" ha raccontato – "Quando mi sono innamorato ho trovato questo coraggio". A quel tempo insegnava dai gesuiti, e "vivevo tutto con molto contrasto interiore, perché non mi sentivo trasparente nei confronti dei miei allievi, dei miei colleghi, e anche di me stesso. Sentivo sulle spalle la tradizione di quelle istituzioni culturali, ideologiche", ha continuato. Una volta al mese arrivava il Cardinal Martini, ha aggiunto, a fargli visita all'istituto a Milano, "per tenere la lectio magistralis ai docenti": con lui si instaurò un rapporto intimo che lo spinse a svelare il suo "segreto".

Ho trovato il coraggio di scrivergli una lettera, dicendogli che avrei voluto parlargli. Lui mi ha ricevuto e ho fatto per la prima volta coming out con il Cardinale. La cosa bellissima è stato il suo silenzio, lui mi ha ascoltato e guardato in silenzio, che è durato 10 secondi ma a me sembravano un’eternità, e mi ha detto, asciuttissimo: "E che importa? Quando andremo in cielo, il Signore ci chiederà solo quanto abbiamo amato, quanto siamo stati capaci di amare".

Signorini ha così aggiunto: "Per cui ancora oggi quando mi dicono che la Chiesa non accoglie, non è vero, cioè c’è ancora un’infinità di croste e magagne da togliere, ma chi sono io per giudicare?".

Sul matrimonio con Paolo Galimberti: "Voglio sentirmi sicuro"

A Verissimo pochi giorni fa Alfonso Signorini ha annunciato che nel 2027 sposerà il suo compagno Paolo Galimberti, con il quale sta insieme da 25 anni. E a Fabio Fazio ha rivelato di essersi "convertito all'idea del matrimonio perché voglio sentirmi sicuro, voglio sentirmi sicuro nel cuore e anche formalmente. Non per un discorso economico".