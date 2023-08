Roberto Bolle testimone di nozze dei due ballerini, la proposta mesi fa alla fine del suo spettacolo Si sono sposati nelle scorse ore Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, étoile e primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano. Testimone Roberto Bolle, che aveva assistito anche alla proposta di Timofei al Bolle and Friends all’Arena di Verona.

A cura di Andrea Parrella

Si sono sposati nelle scorse ore Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, étoile e primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano. La cerimonia si è tenuta in Salento, nella basilica di Santa Caterina D’Alessandria di Galatina, la città d'origine di Manni. A fare da testimone di nozze è stato Roberto Bolle, in qualche modo padrino di questa unione, visto che Timofej Andrijashenko aveva deciso di proporre alla compagna di sposarlo proprio in una circostanza che vedeva presente anche Roberto.

Roberto Bolle testimone

Alcuni mesi fa, sul palco del Bolle and Friends, a conclusione dello spettacolo andato in scena all'Arena di Verona, il ballerino si era inginocchiato facendo la proposto a Nicoletta Manni. Un momento noto a migliaia di persone visto che, naturalmente, in molti avevano immortalato la scena.

Quindi le nozze, con il ballerino italiano coinvolto proprio in qualità di testimone di nozze, che si sono svolte in Salento. Un matrimonio cui ha dedicato un post sui social, con delle foto insieme ai due danzatori: "Il grande giorno è arrivato! Oggi si sposano questi miei due amici stupendi". Commovente l'ingresso nella navata centrale della chiesa parte della sposa, che è stato accompagnato da un corteo di damigelle vestite da ballerine. A seguito della cerimonia religiosa, sono quindi arrivati gli immancabili festeggiamenti, che si sono tenuti a Masseria San Lorenzo, a pochi chilometri da Lecce. Ciliegina sulla torta del ricevimento, un'esibzione di Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, che hanno danzato per gli ospiti sulle note di un tango.

La proposta di matrimonio all'Arena di Verona

La coppia era diventata celebre proprio grazie alla clip di alcuni mesi fa, nella quale il ballerino veniva immortalato mentre, a margine di uno spettacolo officiato proprio da Roberto Bolle all'Arena di Verona, si inginocchiava con tanto di anello verso la compagna, lasciando intendere che quella fosse una proposta di matrimonio. Lei, dopo alcuni istanti di commozione, non aveva esitato a gettarsi tra le braccia del compagno.