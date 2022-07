Roberta Giusti svela perché ha interrotto la convivenza con Samuele Carniani L’ex tronista di Uomini e Donne mette a tacere ogni ipotesi di crisi con Samuele Carniani. I due non vivono più sotto lo stesso tetto e sono tornati a spostarsi tra Roma e Arezzo, ma non per questo si sarebbero lasciati: “Abbiamo solo esigenze diverse”.

A cura di Giulia Turco

Roberta Giusti e Samuele Carniani non vivono più insieme, ma non per questo la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Come ha spiegato l’ex tronista, la coppia ha semplicemente scelto di riprendere le fila della propria vita e di viversi in maniera più leggera, spostandosi sull’asse Roma-Arezzo. Di recente avevano intrapreso una convivenza, una scelta che ora reputano un po' troppo frettolosa e sopratutto poco rispettosa degli spazi di ciascuno. A mettere a tacere le voci sulla presunta crisi, però, ci ha pensato la 22enne romana.

Roberta smentisce la crisi con Samuele

L'ex tronista durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower ha voluto prontamente mettere a tacere il chiacchiericcio su una presunta crisi con il suo Samuele. I dubbi sono sorti tra i suoi seguaci dal momento che lei e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne non vivono più sotto lo stesso tetto per qualche tempo. Oggi Roberta è tornata a vivere insieme alle due sue migliori amiche. Nessuna rottura tra lei e Samuele, che continueranno a viversi a distanza per il momento. Così la ragazza romana ha messo a tacere ogni dubbio: "Ci sta la preoccupazione o la curiosità. Vi ho spiegato come stanno le cose, ma perché esagerare così? Semplicemente siamo due persone di 23 anni che volevano andare a convivere e che sono andate avanti con una relazione", ha messo in chiaro. "Abbiamo ripreso in mano la nostra vita, che durante i mesi del programma si era praticamente fermata e che ora hanno esigenze diverse rispetto ad una convivenza a Roma o ad Arezzo in questo momento della vita Io sto a Roma lui sta ad Arezzo, parliamo di due ore di treno, non ci vedo nulla di surreale".

Il loro amore nato a Uomini e Donne

La coppia ha lasciato il dating show lo scorso gennaio, dopo una scelta romantica che ha lasciato a bocca asciutta Luca Salatino, il corteggiatore romano al quale subito dopo è stato proposto di sedere sul trono. Poco tempo dopo Samuele e Ilaria si sono fatti un tatuaggio di coppia e hanno iniziato un'intensa relazione, vivendo la loro amicizia con Nicole e Ciprian, l'altra coppia uscita in contemporanea dal programma, che vive attualmente a Roma.