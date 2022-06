Roberta Beta: “È un anno che non lavoro, l’autostima va a finire sotto i piedi” Roberta Beta condivide con i suoi fan su Instagram un video in cui parla della normalità di vivere alcuni momenti “down” anche dal punto di vista lavorativo.

A cura di Ilaria Costabile

È stata una delle concorrenti più amate della prima edizione del Grande Fratello e nonostante siano passati più di vent'anni dal reality show Roberta Beta ha un folto gruppo di seguaci con i quali le piace conversare, condividere riflessioni e talvolta anche qualche confessione. Ed è così che si è trovata a rivelare di aver avuto in questi mesi qualche problema dal punto di vista lavorativo.

Roberta Beta si confida con i suoi fan

Sempre solare, spigliata e schietta, Roberta Beta non perde occasione per far entrare nel suo quotidiano i suoi follower su Instagram che la seguono con interesse e sincera partecipazione. Nelle ultime ore, l'ex gieffina ha condiviso alcuni video in cui affrontava degli argomenti a lei particolarmente cari, e in un momento di estrema apertura ha deciso di svelare anche un piccolo particolare della sua quotidianità, dimostrando di non aver paura di parlare apertamente anche dei suoi momenti difficili "sembra che non sia cool, non sia chic, la gente non lo dice" scrive a corredo del video, nel quale racconta:

Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l'autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo.

La riflessione di Roberta Beta

In un altro video, pubblicato a distanza di alcune ore, Roberta Beta ha invece voluto parlare di un'altra tematica particolarmente calda nelle ultime settimane, che riguarda la chiacchierata copertina con Vanessa Incontrada. A questo proposito l'ex gieffina ha incitato i suoi follower ad avere un grande rispetto per le scelte di vita altrui, perché non bisogna dare giudizi senza conoscere realmente come stanno le cose e poi ha aggiunto una riflessione nata da una sua esperienza personale:

