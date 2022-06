Amadeus intenzionato a chiamare Drusilla Foer anche per Sanremo 2023 Drusilla Foer potrebbe tornare a Sanremo 2023. Sembra, infatti, che Amadeus già a lavoro per il prossimo Festival abbia in mente di coinvolgerla in un ruolo diverso da quello dello scorso anno.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il grande successo di Sanremo 2022, dove è stata protagonista della terza serata del Festival, Drusilla Foer potrebbe tornare all'Ariston. Questo è quanto anticipato da TvBlog, secondo cui Amadeus che è già al lavoro sulla prossima edizione della kermesse canora, avrebbe espresso il desiderio di riaverla anche l'anno prossimo, a quanto pare, però, in una nuova veste.

Drusilla Foer a Sanremo 2023

Sarebbe stato proprio il conduttore a chiedere a Gianluca Gori, l'attore che ha dato vita al personaggio di Drusilla, di prendere parte anche a Sanremo 2023, ovviamente con un ruolo differente da quello della "valletta" che, però, la Foer non ha mai disdegnato. Nulla di certo al momento, ma secondo quanto riportato da TvBlog sembra che la proposta sia stata accolta in maniera entusiastica e che, quindi, nei prossimi mesi si lavorerà per capire quale sarà il ruolo della signora "eleganzissima" sul palco dell'Ariston. È probabile, però, che si tratti di uno spazio che sia collaterale, come il PrimaFestival, condotto lo scorso anno da Roberta Capua e Ciro Priello.

Drusilla e l'Almanacco del giorno dopo

Intanto Drusilla, dopo aver portato il suo spettacolo a teatro e dopo aver affiancato Carlo Conti alla presentazione dei David di Donatello, è tornata in tv con uno spettacolo tutto suo, ovvero "L'Almanacco del giorno dopo", che la vede protagonista della fascia oraria del pre-serale, quella che va dalle 19:50 alle 20:30, in cui le è stata data la possibilità di mettere in piedi uno show in cui divertimento, cultura e intrattenimento si fondono, con ospiti e intermezzi di spessore. Lo show è stato voluto da Stefano Coletta, il direttore di Rai1 nonché dell'intrattenimento delle reti Rai, che già aveva anticipato dopo il successo di Sanremo, un ritorno in solitaria per l'attore toscano.