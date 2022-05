Drusilla Foer torna in tv con L’almanacco del giorno dopo: “Programma elegante e utile, canterò anche” Drusilla Foer riporta in tv il programma “L’almanacco del giorno dopo”. Andrà in onda tutti i giorni su Rai2, a partire da lunedì 6 giugno. A Tv, sorrisi e canzoni, ha svelato le rubriche che tratterà.

A cura di Daniela Seclì

Drusilla Foer torna in tv. Da lunedì 6 giugno, infatti, condurrà quotidianamente Drusilla e l’almanacco del giorno dopo. L'appuntamento è alle ore 19:50 su Rai2. Sulle pagine di Tv, sorrisi e canzoni ha svelato qualche dettaglio in più e ha espresso il suo entusiasmo nel condurre una trasmissione che è andata in onda in Rai dal 1976 al 1994 e di cui è sempre stata una fedele spettatrice. Tutti i dettagli svelati dall'alter ego di Gianluca Gori.

Drusilla Foer e L'almanacco del giorno dopo

Drusilla Foer ha spiegato perché ha accettato subito di condurre L'almanacco del giorno dopo. Ritiene un'ottima scelta quella di riproporre una televisione elegante e non urlata:

"La mia è stata una scelta fatta con devozione a questo bellissimo programma che qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po’ "rurali": a che ora sorge e tramonta il sole, a che ora si leva la luna, qual è il santo del giorno…Cose carine da sapere, che preparavano all’arrivo del giorno dopo. Penso sia piacevole riproporre quel tipo di televisione amichevole, intelligente, elegante e utile… Ma a modo mio, con qualche "drusillata"".

Come sarà il nuovo programma di Drusilla Foer

Drusilla Foer ha svelato che, proprio come il format originale, il programma quotidiano "Drusilla e l'almanacco del giorno dopo", sarà ricco di rubriche e non mancheranno momenti musicali:

"Certo, ci saranno delle rubriche. "Domani avvenne": sapere cos’è accaduto di importante quel giorno è interessante. E poi ho inserito delle novità: il personaggio del giorno dopo, la canzone del giorno dopo, che canterò accompagnata dal pianista in studio, la "Giornata mondiale del….". Oltre a collegamenti esterni su vari temi".

Non resta che attendere lunedì 6 giugno per assistere alla prima puntata di "Drusilla e l'almanacco del giorno dopo".