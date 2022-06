Drusilla Foer sarà accompagnata da Topo Gigio ne L’almanacco del giorno dopo, dal 6 giugno su Rai2 Drusilla e L’almanacco del giorno dopo è la novità di Rai2. In onda da lunedì 6 giugno alle ore 19:50.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 6 giugno, al via su Rai2 il programma "Drusilla e l'almanacco del giorno dopo". Drusilla Foer terrà compagnia agli spettatori per tutta la settimana, a partire dalle ore 19:50. Ogni appuntamento durerà 30 minuti. La conduttrice, alter ego di Gianluca Gori, sarà affiancata dal Maestro Loris Di Leo e da un personaggio amatissimo dai bambini, Topo Gigio.

Drusilla Foer con Topo Gigio ne L'almanacco del giorno dopo

Anche Topo Gigio farà parte del programma Drusilla e l'almanacco del giorno dopo, che a giudicare dai primi dettagli trapelati, si prospetta decisamente frizzante. Ma cosa farà il simpatico personaggio, amato dai più piccoli? Nel comunicato diffuso dalla Rai si legge: "In alcuni momenti, diverrà compagno della conduttrice con il suo ineguagliabile punto di vista ingenuo e infantile, su tematiche anche di rilievo". Insomma, diventerà un modo per accostarsi ai bambini, trattando temi anche di una certa importanza ma con la giusta delicatezza.

Cosa farà Drusilla Foer nel programma L'almanacco del giorno dopo

Drusilla Foer renderà più attuale L'almanacco del giorno dopo, un programma che ha fatto parte della storia della televisione italiana. Nonostante la rivisitazione, però, non verrà meno l'atmosfera di un tempo e le amate rubriche. Drusilla Foer farà delle riflessioni sui temi del momento. Non mancheranno momenti di ironia e poi le rubriche: Domani Avvenne e il Personaggio del Giorno Dopo, ma anche piccoli spazi legati alle curiosità spiegate dagli esperti. Spazio anche agli ospiti, tra volti noti del mondo dello spettacolo e personaggi inediti. In studio anche un linguista, una cuoca, un ispettore di studio e un cameraman che si relazioneranno con la conduttrice. Infine, non mancherà la musica. Drusilla Foer canterà, accompagnata dal Maestro Loris Di Leo.