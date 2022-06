Amadeus si collega con Drusilla Foer a L’Almanacco del giorno dopo: “Ora tocca a te condurre” Questa sera, 6 giugno, Drusilla Foer ha debuttato su Rai2 alla conduzione del programma L’Almanacco del giorno dopo. In questa prima puntata, Amadeus si è collegato in diretta per darle qualche consiglio e un grande in bocca al lupo.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, lunedì 6 giugno, è andata in onda su Rai2 la prima puntata de L'Almanacco del giorno dopo. La conduzione dello show, che diventerà un appuntamento trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 19.50, è stata affidata a Drusilla Foer. E nella sua prima puntata, l'alter ego di Gianluca Gori e co-conduttrice per una sera del Festival di Sanremo 2022 ha ricevuto un in bocca al lupo speciale da parte di Amadeus.

Il collegamento in diretta di Amadeus

Nel corso della prima puntata de L'Almanacco del giorno dopo, Drusilla Foer ha chiamato in diretta l'amico e collega Amadeus, che l'ha voluta al suo fianco nel corso di una delle serata del Festival di Sanremo 2022. "Io sono a pezzi, mi hanno dato la conduzione di un programma. Co-condurre è molto meglio, non è che te sei libero e la fai con me la co-conduzione? Ti supplico", ha scherzato fin da subito la conduttrice con il direttore artistico della kermesse. "No io ti guardo volentieri, adesso relax, tocca a te", ha ribattuto Amadeus.

"Non ci capisco niente, non so come funziona, sono anziana", ha continuato Drusilla Foer. Allora il conduttore ha voluto darle un consiglio e farle un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura: "Sii te stessa, se poi qualcosa non funziona the show must go on, cavalca la cosa che non funziona".

Come funziona L'Almanacco del giorno dopo con Drusilla Foer

Drusilla Foer debutta per la prima volta su Rai2 alla conduzione di uno show totalmente suo. Si tratta di una rivisitazione dello storico programma della Rai L'Almanacco del giorno dopo, un format che ha segnato la storia della tv italiana. La conduttrice, nel corso di un appuntamento che durerà circa trenta minuti e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50, affronterà temi che meritano una riflessione e un approfondimento, sempre con l'ironia che la contraddistingue.