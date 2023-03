Reese Witherspoon ha annunciato il suo secondo divorzio dal suo secondo marito Jim Tooth Dopo due matrimoni, due divorzi. Reese Whiterspoon e Jim Tooth hanno annunciato il divorzio nell’anno del loro dodicesimo anniversario di matrimonio.

Dopo due matrimoni, due divorzi. Reese Whiterspoon e Jim Tooth hanno annunciato il divorzio nell'anno del loro dodicesimo anniversario di matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare proprio domenica. Un messaggio condiviso per tutti i fan e per il pubblico, una rivelazione che è arrivata un po' a sorpresa e che ha preso in contropiede il mondo dello spettacolo: “Abbiamo alcune notizie personali da condividere… È con grande cura e considerazione che abbiamo preso la difficile decisione di divorziare”. “Abbiamo trascorso tanti anni meravigliosi insieme e stiamo andando avanti con profondo amore, gentilezza e rispetto reciproco per tutto ciò che abbiamo creato insieme”.

Il messaggio di Reese Whiterspoon e Jim Tooth

Nel loro messaggio, Reese Whiterspoon e Jim Tooth fanno sapere che adesso tutta la loro priorità è nei confronti del figlio: “La nostra più grande priorità è nostro figlio e tutta la nostra famiglia, mentre navighiamo in questo prossimo capitolo”. “Queste questioni non sono mai facili e sono estremamente personali. Apprezziamo davvero il rispetto di tutti per la privacy della nostra famiglia in questo momento".

Era il secondo matrimonio

Reese Whiterspoon è al suo secondo matrimonio che è naufragato dopo l’addio a Ryan Phillippe, che aveva sposato nel giugno 1999 e con cui poi ha divorziato nel 2006. Con il primo marito sono nati Ava Elizabeth e Deacon Reese. Dopo due anni è stata per un breve periodo con Jake Gyllenhaal. Infine ha sposato l'agente Jim Toth, che ha sposato il 26 marzo 2011 in California, nella cittadina di Ojai. Reese Whiterspoon ha dato alla luce un figlio con Jim Toth: Tennessee James Toth, nato il 27 settembre 2012. Purtroppo, Reese Whiterspoon e Jim Tooth hanno annunciato il divorzio nonostante solo pochi mesi fa, lei scriveva un messaggio d'amore per il marito.