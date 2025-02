video suggerito

Prima figlia per Milo Ventimiglia e Jarah Mariano dopo aver perso tutto negli incendi di Los Angeles Milo Ventimiglia e sua moglie Jariah Mariano sono diventati per la prima volta genitori. L'annuncio di lei su Instagram e il ricordo di aver perso la casa negli incendi di Los Angeles: "Senza casa ma mai senza un rifugio".

Milo Ventimiglia e sua moglie Jariah Mariano sono diventati per la prima volta genitori. È stata la Mariano a rivelare su Instagram l'arrivo della loro prima dolcissima bambina: Ke’ala Coral Ventimiglia. Una foto con i piedini di lei insieme alla zampa del loro cane, la canzone è Across the universe, nella versione cantata e suonata da Fiona Apple. Il messaggio è chiarissimo: "Senza casa ma mai senza un rifugio", che in inglese suona anche meglio: "Houseless, never homeless".

Il post di Jariah Mariano

Jariah Mariano ha riflettuto sulle ultime settimane, che sono state segnate dalla perdita della loro casa nei devastanti incendi di Los Angeles e dalla gioia di essere diventati genitori per la prima volta:

Senza casa, ma mai senza un rifugio. Bentornata Ke’ala Coral Ventimiglia, 23.01.25. Il 7 gennaio, la mia famiglia e io siamo stati evacuati a causa del Palisades Fire. Abbiamo perso la casa in cui vivevamo e tutto ciò che possedevamo, oltre alla nostra nuova casa in costruzione, in cui stavamo per trasferirci. Ero alla 38ª settimana di gravidanza e avevo già affrontato un’evacuazione solo poche settimane prima, a causa del Franklin Fire. Considero un dono il fatto di aver avuto la possibilità di fare una sorta di ‘prova generale’ per ciò che era inevitabile. Sono anche infinitamente grata di essere riuscita a evacuare dal Palisades Fire durante il giorno, quando ci siamo sentiti più preparati e non colti completamente alla sprovvista nel cuore della notte, ad esempio.

Jariah ha continuato: “La mia famiglia e io siamo insieme, felici, in salute e al sicuro, e questo è davvero tutto ciò che conta. Siamo profondamente grati a tutti gli eroi che combattono gli incendi e che si prendono cura di chi ne subisce le conseguenze per anni. La ricostruzione e il lutto saranno un processo lungo per molti, ma ci sentiamo ottimisti e ispirati nell’accogliere tutte le novità di questo nuovo inizio! Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno sostenuto me e la mia famiglia in questo periodo: amici, parenti, il mio team di parto, lo staff ospedaliero, le aziende che ci hanno aiutato, la comunità di Los Angeles e oltre. Il vostro amore e la vostra generosità significano tutto per noi".

La testimonianza di Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia aveva raccontato alla CBS che la loro casa a Malibu era andata distrutta. L'attore ha sottolineato il fatto che avevano già preparato la stanza per la bambina, erano pronti ad accoglierla e tutto questo era molto difficile da accettare.

Ti ritrovi a pensare a tutti i ricordi legati a ogni angolo della casa, e poi guardi le case dei tuoi vicini, tutto ciò che ti circonda, e il tuo cuore si spezza.