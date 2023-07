Piersilvio Berlusconi in mare aperto con giacca e cravatta, quando il lavoro chiama Piersilvio Berlusconi beccato dai fotografi del settimanale Chi intento a lasciare la sua barca, dove stava trascorrendo alcuni giorni di relax con la sua famiglia, tra la Liguria e la Francia, per affrontare questioni lavorative. Indossato un completo è lui stesso a guidare il tender fino alla terra ferma.

A cura di Ilaria Costabile

Piersilvio Berlusconi non si ferma nemmeno quando è in vacanza con la sua famiglia e nonostante sia in barca, non si perde d'animo, indossa il primo completo a disposizione, nodo alla cravatta ed è pronto a cavalcare i mari per raggiungere la meta. È così che il patron di Mediaset è stato immortalato dai fotografi del settimanale Chi, intento a guidare il suo tender, lasciando Silvia Toffanin e i suoi bambini in fretta e furia per concludere alcune pratiche di lavoro.

Il richiamo del lavoro anche in vacanza

Il secondogenito di Silvio Berlusconi è da sempre appassionato della vita marittima, un amore che non ha mai nascosto e che cerca di coltivare ogni volta che può. È per questo che, dopo lo stress tanto fisico quanto emotivo di quest'ultimo mese, segnato dalla scomparsa del padre, dalla presentazione del palinsesti per la nuova stagione televisiva e la risoluzione delle questioni ereditarie e familiari, il ceo di Mediaset aveva deciso di concedersi qualche giorno lontano da tutto e da tutti.

Insieme alla sua famiglia, quindi, salito sulla sua barca, aveva preso a navigare le acque della Liguria, spostandosi anche verso la costa francese. Ma, come anticipato dal settimanale Chi, dove compaiono le foto di Piersilvio in completo, alla guida di un tender diretto al molo, per poi correre in aeroporto, ci sono in ballo gli interessi del gruppo e un possibile sviluppo internazionale. La sera, conclusi i suoi impegni, ha fatto il possibile per tornare da moglie e figli.

Piersilvio Berlusconi, foto del settimanale Chi

La nuova era di Mediaset

È un periodo piuttosto intenso quello che precede l'inizio di una nuova stagione televisiva e, come anticipato nella presentazione dei palinsesti 2023/2024, il cambio di rotta verso una televisione diversa da quella degli ultimi anni, sembra essere piuttosto evidente. Piersilvio punta alla qualità e vuole riscrivere la storia di Mediaset, puntando sul fatto di essere, da sempre, il primo grande competitor della tv pubblica.