Giorgio Manetti su Uomini e Donne: “Condivido la rivoluzione di Piersilvio Berlusconi. Tina? Una bulla”

Giorgio Manetti si è espresso in merito all'ultimo anno di permanenza della sua ex fidanzata Gemma Galgani a Uomini e Donne. Parlando con Tag24, ha dichiarato: “Non penso che questo sarà il suo ultimo anno. Per Gemma è diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione. È una colonna stabile. Non troverà l’amore. La sua presenza nel programma dipende da altri fattori. Ormai non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore”.

Nessun dubbio rispetto l'importanza della loro storia a U&D, più di uno sul modo in cui è stato frainteso da un certo momento in poi, fino al punto da spingerlo a rinunciare al programma: "È stata una storia più unica che rara. Non sapevo all’inizio che Gemma fosse un personaggio così forte all’interno del programma. Abbiamo vissuto il nostro rapporto in modo sereno e spensierato. Non c’era nulla di preparato o costruito ma era tutto spontaneo. Purtroppo durante l’ultimo periodo di permanenza nel programma mi sono sentito attaccato senza motivo e ho deciso di abbandonare. Mi sono sentito preso in giro. Probabilmente al pubblico è piaciuta la mia coerenza”.

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne? “Non ho sentito nessuno della produzione in questi mesi e non ho nemmeno il desiderio di sentirli. Non sono assolutamente interessato a tornare nel programma. Non sarei per scontato un mio ritorno nel programma poi per carità tutto può succedere”.

Cambio di visione radicale su Tina Cipollari, la cui connotazione come opinionista potrebbe cambiare in base alla nuova linea data da Piersilvio Berlusconi soprattutto alle trasmissioni di maggior seguito: “Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”.

La chiusura sul gossip che lo ha visto vicino all'ex Uomini e Donne over, Anna Tedesco: “È sempre stata un’amica per me. L’ho rivista in occasione di un evento a Sanremo e mi ha fatto piacere. Ogni tanto ci sentiamo, ci vediamo per prenderci un drink ma le occasioni sono poche”.