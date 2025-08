Pierpaolo Pretelli compie 35 anni: le foto della festa esclusiva in Puglia con Giulia Salemi e i figli Kian e Leonardo

Una festa elegantissima, una location da sogno e, accanto a lui, gli affetti più cari. Così Pierpaolo Pretelli ha festeggiato i suoi 35 anni a Ostuni, in Puglia. A organizzare il party, curando ogni dettaglio, è stata la compagna Giulia Salemi. Insieme alla coppia, oltre agli amici più intimi, c’erano anche il piccolo Leonardo – 7 anni, nato dalla relazione tra Pretelli e l’ex fidanzata Ariadna Romero – e il piccolo Kian, primo figlio avuto con l’attuale compagna.

I dettagli del party organizzato da Giulia Salemi per Pierpaolo Pretelli

Pretelli, rientrato da poco in Italia dopo due mesi in Honduras nel ruolo di inviato dell’Isola dei famosi, ha lasciato che fosse Giulia a occuparsi dell’intera organizzazione. E Salemi, dimostrando ancora una volta il suo gusto impeccabile, non ha deluso le aspettative.

Ha scelto una romantica tenuta di campagna con piscina privata, a bordo della quale è stato allestito un tavolo curato in ogni dettaglio. Poco distanti, diversi angoli gastronomici con ogni specialità locale. Simpatico il dettaglio della scritta sulla torta: “Hey ChatGpt, ma a 35 anni si è ancora giovani, vero?”.

La dedica di Giulia Salemi: "Sei tutto per me"

Giulia, condividendo su Instagram le immagini della festa, ha rivolto a Pierpaolo un pensiero dolce ma, come ha specificato, senza esagerare: “Vorrei scriverti una cosa poetica e melensa che solo io potrei scriverti, ma alla fine vado di semplicità! Buon compleanno, amore mio. Sei tutto per me”.

Parole che hanno colpito migliaia di follower, tra cui anche molti volti noti: da Bianca Balti a Chiara Ferragni, Gianni Sperti, Sonia Bruganelli, Clarissa Selassiè, Alessia Marcuzzi, Diletta Leotta, Cecilia Rodriguez, Teresanna Pugliese e molti altri. Anche Pretelli, visibilmente emozionato, ha condiviso alcune foto dei momenti più belli del party: “Un compleanno circondato dalle persone che amo”.