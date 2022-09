Perché Ilary avrebbe preso gli orologi di Totti: “Un dispetto, era stata lei a regalarglieli” È il settimanale Chi a rispondere all’accusa lanciata da Francesco Totti, secondo cui Ilary Blasi gli avrebbe sottratto dei preziosi orologi: “Glieli aveva regalati lei, li ha presi per dispetto”.

A cura di Stefania Rocco

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera. Le parole sul presunto amante, del quale non fa il nome, quelle sugli "uomini che Ilary avrebbe frequentato troppo da vicino” e quelle, ancora, sugli orologi che gli avrebbe sottratto svuotando insieme al padre le cassette di sicurezza di famiglia. Accuse cui Ilary non ha risposto ma che invece trovano una spiegazione nelle parole pubblicate dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, amico e collega della conduttrice dell’Isola dei famosi. È sul giornale di colui che la conosce bene che la questione degli orologi preziosi viene dipanata.

Gli orologi di Francesco Totti regalo di Ilary Blasi

“Sono orologi che Ilary gli aveva regalato durante il matrimonio e che, per dispetto, voleva riprendersi”, così si legge sulla rivista diretta dal conduttore del Grande Fratello Vip. Parole che ridimensionano l’accusa lanciata da Totti e restituiscono il quadro di una Ilary arrabbiata. Per mille ragioni, non ultima la richiesta, disattesa, di evitare incontri tra la piccola Isabel e Noemi Bocchi, nuova compagna del Pupone. È proprio la piccola Isabel a comparire nelle ultime foto pubblicate da Chi, scattate mentre Francesco, insieme alla figlia e a un’amica, esce dalla casa della sua nuova fiamma.

Un accordo tra Ilary e Totti per evitare altro fango

La mossa di Totti di mettere nero su bianco le accuse alla ex moglie avrebbe sortito gli effetti sperati. Gli avvocati delle due parti, Annamaria Bernardini De Pace per lui e Alessandro Simeone per lei, starebbero trattando la pace. Un accordo che non prevederebbe ulteriori dichiarazioni pubbliche circa i motivi che hanno portato alla fine di quell’amore durato 20 anni. Un amore di cui resta solo la cenere e le accuse che hanno squarciato il velo d’oro che avvolgeva il lungo matrimonio di quelli che sono stati il re e la regina di Roma.