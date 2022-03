Patrizio Rispo da testimonial per il cancro a paziente: “Ho avuto due tumori, ora sto bene” Patrizio Rispo, Raffaele Giordano nella fiction Un posto al Sole, ha raccontato la sua lotta contro il cancro alla prostata, scoperto per fatalità proprio quando gli hanno chiesto di essere testimonial per la malattia. Ora è guarito e si impegna nella prevenzione.

Da testimonial a paziente. Patrizio Rispo, Raffaele Giordano nella fiction Un posto al Sole, ha raccontato a Il Mattino la sua lotta contro il cancro alla prostata, scoperto per fatalità proprio quando gli hanno chiesto di essere testimone per la malattia. Ora l'attore è guarito, sta bene, e sta impiegando le sue energie nella prevenzione.

Il racconto della malattia

Per Patrizio Rispo la diagnosi è arrivata sei anni fa, in un giorno che potrebbe sembrare uno scherzo del destino, come ha raccontato al quotidiano napoletano: "L'ho avuta quando mi chiesero di girare uno spot sulla prevenzione. E da quel giorno sono stato anche io sotto stretta sorveglianza". L'operazione per rimuovere il tumore alla prostata sarebbe dovuta avvenire sempre nel 2016, quando gli è stata diagnosticata la malattia, ma in sala operatoria si è verificato un insolito episodio, quasi fosse anche quello un segno del destino: "Ero in sala operatoria quando andò via la corrente elettrica. Mi dissero di ritornare la sera, che con i generatori avrebbero potuto procedere". E invece così non è stato: "La corrente elettrica, quella sera, non era ancora tornata: lo interpretai come un segnale di mia madre, che non voleva mi operassi".

Solo quest'anno è riuscito a rimuovere il tumore e a Il Mattino ha raccontato come è stato convivere con la malattia: "Ho avuto due tumori che ho tolto proprio dieci giorni fa. Ho convissuto bene con la malattia, perché temevo di più le conseguenze dell’operazione. E la mia attesa vigile ha consentito alla ricerca di fare importanti passi avanti".

L'importanza della prevenzione

Dopo quello che gli è successo, Raffaele Giordano de Un Posto al Sole si impegna a favore della prevenzione, che ritiene un elemento fondamentale insieme ai progressi in campo tecnologico: "Oggi, in un modo o nell’altro, si risolvono patologie che fino a poco tempo fa sono state motivo di terrore. Lo ripeto a tutti quelli che incontro, e li invito a fare i controlli, ad aderire agli screening". E ha poi lanciato un messaggio positivo, sempre basato sulla sua personale esperienza: "Non faccio altro che sostenere campagne di prevenzione perché sono l’unica grande difesa dalle malattie, come dimostra quel che è successo a me. Ma la prima medicina è nella testa".