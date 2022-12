Paolo Bonolis in versione nonno, le prime foto di famiglia con il nipotino Sebastiano e i figli Paolo Bonolis in versione nonno. Come mostrano gli scatti condivisi sui social dal figlio Stefano, il conduttore è volato in America con la famiglia per conoscere per la prima volta il nipotino Sebastiano, nato lo scorso ottobre. Con lui anche Sonia Bruganelli e i figli Davide e Adele.

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Bonolis versione nonno. In occasione delle feste di Natale, il noto conduttore è volato a New York insieme al resto della famiglia per conoscere il nipotino Sebastiano, figlio di Stefano Bonolis e della moglie Candice Hansen. Il primo incontro con il nuovo arrivato è stato documentato sui social da alcuni teneri scatti.

Le prime foto di Paolo Bonolis con il nipotino

É stato Stefano Bonolis, figlio di Paolo Bonolis, a condividere sul suo profilo Instagram alcuni teneri scatti di famiglia di questo periodo delle feste. Il conduttore è partito per l'America per conoscere per la prima volta il suo secondo nipotino, nato lo scorso ottobre. Nelle foto condivise sui social si vede il nonno mentre tiene il piccolo sulle ginocchia, poi anche il neomaggiorenne Davide e la figlia Adele lo stringono teneramente tra le braccia. "Nonno-Zio-Zia", si legge nella didascalia del post. Un quadretto di famiglia in occasione delle feste che ha collezionato migliaia di mi piace e mostrato al pubblico una versione inedita del noto conduttore, sposato con Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip.

Il viaggio a New york con Sonia Bruganelli e la famiglia

Come dimostrano gli scatti sui social, tutta la famiglia Bruganelli-Bonolis è partita per l'America. Questo significa che anche Sonia Bruganelli ha lasciato l'Italia e temporaneamente il ruolo da opinionista al GF Vip. Il viaggio a New York per conoscere il nipotino è il motivo per il quale il pubblico non l'ha vista in studio nel corso delle ultime puntate, ma la vedrà solo con l'anno nuovo. Al suo posto, a sostituirla in via eccezionale, due volti noti del reality accanto ad Orietta Berti: Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli. La prima puntata del 2023 del GF Vip con Alfonso Signorini andrà in onda il 2 gennaio.