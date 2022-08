Paola Egonu bacia Michal Filip e ritrova l’amore dopo la relazione con Katarzyna Skorupa Paola Egonu e Michal Filip, vacanza d’amore nella suggestiva cornice della Sardegna. La coppia di pallavolisti è stata immortalata dal settimanale Chi, tra baci e sorrisi.

A cura di Daniela Seclì

Michal Filip e Paola Egonu, fonte: Chi

Estate d'amore per Paola Egonu. La pallavolista è stata immortalata dal settimanale Chi in Sardegna con il nuovo fidanzato Michal Filip. Nelle foto pubblicate sul magazine di Alfonso Signorini, i due sono radiosi, tra baci in acqua e coccole. Così, Paola Egonu ritrova l'amore. Nel 2018 la relazione con Katarzyna Skorupa.

Paola Egonu e Michal Filip, vacanza d'amore in Sardegna

Paola Egonu e il pallavolista polacco Michal Filip hanno scelto la suggestiva cornice della Sardegna per trascorrere le loro vacanze estive. La coppia si è goduta il mare, in compagnia di alcuni amici, tra cui le pallavoliste Benedetta Sartori, Anna e Giuditta Lualdi. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, i due atleti sono immortalati mentre si concedono un'uscita in barca a La Maddalena: teneri baci in acqua, abbracci, sorrisi, poi Paola Egonu si è fatta spalmare la crema solare dalle amiche e ha preso la tintarella. La pallavolista si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, prima di recarsi a Cavalese, in Trentino, dove l'aspetta il ritiro con la nazionale guidata da Davide Mazzanti.

Nel 2018 la relazione con Katarzyna Skorupa

Paola Egonu è sempre stata molto riservata circa le sue vicende sentimentali. Ha preferito che si parlasse solo dello sport in cui eccelle e dunque, del suo immenso talento nella pallavolo. Solo nel 2018, dopo essere stata immortalata mentre baciava la fidanzata Katarzyna Skorupa, raccontò in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera: "Ho una fidanzata, non ho problemi a dirlo, anzi la trovo una cosa normale”. In seguito, ha precisato: