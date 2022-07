Paola Egonu insieme a Michal Filip: chi è il nuovo amore della pallavolista Aveva dichiarato recentemente di essere innamorata e ora pare svelata l’identità del nuovo fidanzato di Paola Egonu. Si tratta del pallavolista polacco Michal Filip, con lei in Sardegna durante questo periodo di vacanze.

A cura di Andrea Parrella

Aveva raccontato di essere nuovamente innamorata, senza svelare di chi, Paola Egonu, talento della pallavolo femminile che poche settimane fa ha contribuito a portare in Italia la prima Nations League della nostra storia. L'atleta si sta godendo alcuni giorni di vacanza, prima di tornare in ritiro con la nazionale per prepararsi al grande evento di questa stagione, il mondiale in Olanda di settembre, ma in queste ore si parla di lei per questioni riguardanti la vita privata e sentimentale.

Chi è il compagno di Paola Egonu

Nelle scorse ore Paola Egonu ha di fatto svelato su Instagram l'identità del suo nuovo amore. Si tratta di Michal Filip, pallavolista anche lui, opposto polacco dallo scorso anno allo Yeni Kiziltepe, in Turchia. Filip ha condiviso sui social alcune foto proprio in compagnia di Egonu, che ha condiviso gli scatti in cui si intuisce, in maniera piuttosto chiara, che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Per Egonu, insomma, si tratta di un momento felicissimo dal punto di vista sportivo, che anche sotto il profilo personale si sta rivelando profondamente appagante: un amore che le ha rapito il cuore e riempie tutto il suo orizzonte. La rivelazione era arrivata tempo fa dalle pagine del settimanale Oggi, dove la campionessa veneta era tornata sulla questione della sua fluidità sessuale, ammettendo: "Adesso, sì, sono innamorata, felice e spaventata. Controllo frustrazioni, rabbia, dolore, ma l’emozione che mi dà questa persona è così forte… Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza".

Paola Egonu: "Era innamorata di una collega"

Tempo fa Egonu aveva fatto molto parlare di sé dichiarando il suo amore per una donna, per poi tornarci sopra e chiarire meglio il suo pensiero al riguardo: "Ho ammesso di amare una donna – e lo ridirei, non mi sono mai pentita – e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorarmi di un ragazzo o di un'altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei", aveva detto.