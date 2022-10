Paola Barale: “Roly è bono e mi sta facendo entrare in un mondo nuovo” La concorrente di Ballando con le stelle parla apertamente di Roly Maden, il suo maestro di danza a “Ballando con le stelle”.

Attualmente, Paola Barale è impegnata a "Ballando con le stelle" e sembra stia lavorando bene, nonostante alcune critiche da parte di alcuni giudici. Lei a Novella 2000 rivela: "Ho tanta energia. Ho trovato un ambiente che sembra una famiglia. Una famiglia circense, dove tutti si parlano e tutti collaborano".

Le parole su Roly Maden

Un'altra notizia importante: Paola Barale è single. Chissà che non possa nascere qualcosa proprio con Roly Maden, anche se lei assicura: "Non sto cercando di incontrare nessuno, ma sono aperta a tutti gli incontri. Sto molto bene così". E su Roly Maden:

Sono felicissima che mi abbiano accoppiato con un maestro come Roly Maden. Scherzo molto sul fatto che è "bono", ma è vero. Dopo la fine del programma, riprenderò a lavorare a teatro, ma di certo con i miei amici andrò anche a ballare nelle balere.

Non tutti sanno che Paola Barale e Marco Bellavia hanno avuto una storia d'amore molto intensa. "Novella 2000", in edicola questa settimana, ripercorre la loro storia d'amore vissuta a cavallo tra il 1992 e il 1995 e assicura da fonti primarie che l'attuale concorrente di "Ballando con le stelle" è stata vicino all'ormai ex concorrente del "Grande Fratello Vip" in questo momento di grande difficoltà.

Cosa ha fatto Paola Barale per Marco Bellavia

La coppia si è amata quando lui era a Bim Bum Bam e lei lavorava con Mike Bongiorno a "La ruota della fortuna". Galeotti furono i corridoi di Cologno Monzese. L'amore è durato tre anni, poi però presero strade diverse. Erano ancora troppo giovani per fare progetti. Ma il bene è rimasto. In questi giorni difficili per lui, lei ha fatto sentire la sua presenza. Novella 2000 cita le parole del manager di lui, Tony Toscano: