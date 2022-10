Ballando con le Stelle 2022, nessuna coppia eliminata: la classifica della terza puntata Sabato 22 ottobre su Rai1 è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle 2022. Nessuna coppia è stata eliminata. A guidare la classifica quella formata da Paola Barale e Roly Maden.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 22 ottobre è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle 2o22. Lo show è stato trasmesso su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci e la partecipazione di Paolo Belli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nel ruolo di giurati, mentre Alberto Matano in quello di opinionista. Nessuna coppia è stata eliminata in questo terzo appuntamento dello show. A guidare la classifica Paola Barale e Roly Malden con 52 punti.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 22 ottobre

Nessuna coppia è stata eliminata nel corso della terza puntata di Ballando con Le stelle 2022. La classifica vedeva agli ultimi tre posti, contro ogni aspettativa, le coppie formate da Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma con Angelo Madonia e Gabirel Garko con Giada Lino. Ma Milly Carlucci, padrona di casa, ha spiegato che in realtà nello show nulla è mai come sembra. E, infatti, le tre coppie allo spareggio in realtà sono quelle più votate e avranno un bonus di 10 punti ciascuno per la prossima settimana (sabato 29 ottobre). Il motivo per cui nessun concorrente ha abbandonato lo show è l'infortunio di Luisella Costamagna: la conduttrice a spiegato che far uscire una coppia non sarebbe stato corretto per la gara.

La classifica della terza puntata

La classifica della terza puntata di Ballando con le Stelle 2022 vede al primo posto, con 52 punti, la coppia formata da Paola Barale e Roly Maden. All'ultimo posto invece Luisella Costamagna, infortunata, e Pasquale La Rocca con 13 punti. Di seguito la classifica completa della puntata del 15 ottobre: