Olivia Wilde riceve i documenti dell’affidamento dei suoi figli sul palco del CinemaCon Olivia Wilde ha ricevuto i documenti per l’affidamento dei figli dal suo ex marito Jason Sudeikis, mentre era intenta a presentare il suo ultimo film “Don’t worry darling”. L’attrice non è riuscita a nascondere la schock aprendo la busta.

A cura di Ilaria Costabile

Olivia Wilde ha ricevuto i documenti relativi all'affidamento dei suoi figli mentre era sul palco del CinemaCon a presentare il suo ultimo film "Don't Worry Darling". Un avvenimento a dir poco inusuale, per il quale l'attrice non è riuscita a nascondere una certa perplessità. Il marito Jason Sudeikis, secondo quanto riportato dal Mirror, avrebbe fatto in modo di far arrivare i documenti alla ex moglie in tempi brevi affidandosi ad una società di servizi apposita, ma senza sapere che li avrebbe ricevuti in un momento così importante.

Olivia Wilde e i documenti a sorpresa

Stando a quanto riportato sulla testata, infatti, la regista avrebbe ricevuto la busta su cui vi era scritto "personale e confidenziale", da una donna al Ceasar Palace di Los Angeles, dove si stava svolgendo la presentazione dell'ultima fatica cinematografica della 38enne, stavolta dietro la macchina da presa. Sembrerebbe, però, che Sudeikis non avesse avuto l'intenzione programmata di far arrivare la documentazione mentre la Wilde si trovava sul palcoscenico, intenta a presentare il trailer di "Don't Worry Darling". La Wilde, ricevuta la busta, avrebbe prima sorriso pensando si trattasse di una sorpresa, di un copione o una sceneggiatura di un fan, ma resasi conto del contenuto avrebbe solamente abbassato lo sguardo per poi continuare a presentare senza esitazione il suo film.

La storia con Harry Styles

I due si sono lasciati nel 2020, annunciando ufficialmente la loro separazione che, però, non li ha mai visti l'uno contro l'altra, soprattutto per il bene dei figli Otis e Daisy. Attualmente la regista ha una relazione con Harry Styles, da lei scelto proprio per girare il film presentato a Las Vegas. Tra il cantante e l'attrice, con cui trascorrono più di dieci anni di differenza, l'amore sembra procedere a gonfie vele, sempre lontani da occhi indiscreti, sebbene non siano mancate delle foto che li abbiano ritratti insieme.