Lo “stipendio” di Ronaldo per Georgina: quanto riceve ogni mese per la spesa e la cura dei figli Per la sua attività di influencer Georgina guadagnerebbe circa 8 mila euro al mese. Una cifra che CR7 integrerebbe con uno stipendio aggiuntivo per la sua vita da mamma, con circa 100 mila euro versati ogni mese sul suo conto corrente.

A cura di Giulia Turco

Non è certo una novità che Cristiano Ronaldo sia uno dei calciatori più pagati e famosi al mondo, ma la donna che ha al suo fianco sembra aver contribuito alla sua immagine e celebrità. CR7 e Georgina Rodriguez infatti, pur non essendo ancora sposati, sono una delle coppie vip più amate in assoluto. Su Instagram non a caso detengono il record di coppia più famosa al mondo con un totale di 232 milioni di follower (203 soltanto Ronaldo). Insieme sono una squadra vincente: Cristiano si occupa a tempo pieno del suo lavoro, mentre Georgina gestisce la vita familiare e si occupa dei figli, due dei quali sono in arrivo. Un impegno da "donna di casa" e mamma per il quale Ronaldo ci tiene che sia ricompensata adeguatamente.

Quanto "guadagna" Lady Ronaldo ogni mese per fare la mamma

Secondo quanto riporta il sito spagnolo Elnacional.cat, con la sua attività di influencer Georgia Rodriguez avrebbe già tutto il necessario per mantenere se stessa e i bambini. Tramite le sponsorizzazioni di prodotti, cosmetici, di abbigliamento e quant'altro, molti dei quali pubblicizzati sui social, Lady Ronaldo guadagnerebbe all'incirca 8 mila euro al mese. Una cifra che il giocatore avrebbe considerato non adeguata al tenore di vita della 27enne, ora incinta di due gemelli. Pare che il fuoriclasse del Manchester United versi alla compagna un vero e proprio "stipendio" aggiuntivo per la sua vita da mamma, per una cifra di 100 mila euro versati ogni mese sul suo conto corrente. "Per spese e cura dei bambini", si intende. Cifra della quale aveva già parlato il giornale El Español qualche tempo fa, prima dell'uscita del documentario Netflix di Georgina, che avrebbe incrementato il suo patrimonio.

Prima vendeva borse, ora le colleziona

La vita di lussi di Georgina Rodriguez è nota a chiunque la segua su Instagram e lei stessa non ne ha fatto un mistero nella serie Soy Georgina che racconta l’evoluzione della sua vita da commessa di Gucci a compagna di Cristiano Ronaldo. “Vendevo borse, ora le colleziono”. Un salto di qualità che l’avrebbe allontanata allontanata ulteriormente da una famiglia già molto distante. “Da quando abbiamo saputo che sta con Ronaldo, ci ha chiamato solo una o due volte”, ha raccontato lo zio Jesus Hernandez in una recente intervista al The Sun. “Forse si vergogna e si considera meglio di noi perché vice una vita di lussi, ma noi non le abbiamo mai chiesto niente”.