Naomi Watts e Billy Crudup sposi bis, la seconda cerimonia un anno dopo il rito civile a New York Naomi Watts e Billy Crudup sposi bis. L'attrice di The Ring e Mulholland Drive e la star di Morning Show sono convolati a nozze per la seconda volta con una cerimonia che si è svolta sabato 8 giungo a Città del Messico. Un anno fa si erano sposati in tribunale a New York.

A cura di Elisabetta Murina

Naomi Watts e Billy Crudup sposi bis. L'attrice di The Ring e Mulholland Drive e la star di Morning Show sono convolati a nozze per la seconda volta con una cerimonia che si è svolta sabato 8 giungo a Città del Messico. Un anno fa si erano sposati in tribunale a New York. A condividere la notizia il fratello dello sposo, che su Instagram ha pubblicato un breve video del grande giorno.

Il secondo matrimonio di Naomi Watts e Billy Crudup

A circa un anno dal loro primo matrimonio a New York, i due attori hanno deciso di organizzare una seconda cerimonia, che si è svolta sabato 8 giugno a Città del Messico. A raccontare la loro giornata speciale è stato Ben Watts, fratello della sposa, che su Instagram ha pubblicato un breve video in bianco e nero. Nelle immagini che scorrono si vedono gli sposi mentre si scambiano le promesse, davanti a una sala piena di invitati, tra amici e parenti. Presenti i rispettivi figli nati da precedenti relazioni, Kai e William Parker, che l'attrice ha avuto dalla sua relazione con Liev Schreiber e l'attore con Mary Louise Parker.

L'amore tra Naomi Watts e Billy Crudup

Watts e Crudup sono una coppia dal 2017, anno in cui hanno confermato la loro relazione. Il primo incontro sul set della serie Gypsy, alla quale hanno lavorato insieme. Il debutto in pubblico, invece, nel 2022 sul red carpet dei SAG Awards. Nel giugno 2023, sono convolati a nozze per la prima volta, diventando ufficialmente marito e moglie. L'attrice aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva con un lungo abito bianco, mentre abbracciava il neo sposo sulla scalinata del municipio di New York. La coppia, quindi, aveva scelto un rito civile. Nel passato di Watts una lunga relazione di oltre 10 anni con Liev Schrieber.