La figlia di Susan Sarandon criticata per l'abito da sposa troppo scollato, lei: "Ero sexy ma elegante" Lo scorso 29 giugno, Eva Amurri è convolata a nozze con Ian Hock alla presenza di parenti e amici. La figlia di Susan Sarandon è poi stata criticata sui social per la scelta dell'abito da sposa, ritenuto troppo scollato e non adeguato. La diretta interessata ha replicato: "Volevo sentirmi sexy ma elegante".

A cura di Elisabetta Murina

Eva Amurri è convolata a nozze con lo chef Ian Hock. Lo scorso 29 giugno, con una romantica cerimonia nella Hudson Valley di New York, la figlia di Susan Sarandon e del regista Franco Amurri ha sposato il fidanzato. Per il suo grande giorno, la sposa ha scelto di indossare un abito senza spalline firmato Kim Kassas, che è stato duramente criticato sui social perché ritenuto troppo scollato e non adeguato alla cerimonia.

La risposta di Eva Amurri alle critiche per il suo abito da sposa

Eva Amurri ha deciso di rispondere con ironia alle critiche ricevute per il suo abito da sposa. La figlia della nota attrice Susan Sarandon, tra le sue storie Instagram, ha infatti condiviso uno scatto del suo abito con uno zoom sul décolleté, scrivendo: "A chiunque si scandalizzi del fatto che il mio seno non sia stato ‘messo via', si senta libero di fare uno screenshoot per dopo".

"Volevo sentimi sexy ma elegante e penso che l'abito rappresenti il perfetto equilibrio. Adoro il suo aspetto vintage e il suo essere femminile", ha raccontato la neo sposa a People, fiera della scelta del suo abito. Il modello è firmato Kim Kassas e lei lo aveva acquistato da Bridal Reflections a New York City.

Le nozze con Ian Hock

La figlia di Susan Sarandon è convolata a nozze lo scorso 29 giugno, con una romantica cerimonia che si è tenuta presso la Windrift Hall, nella Hudson Valley, New York. Lo sposo è lo chef Ian Hock, padre dei loro figli. Nonostante la pioggia, gli sposi hanno celebrato il loro amore davanti a circa 40 invitati, come mostrano anche gli scatti condivisi su Instagram. Tra questi, una foto di famiglia pubblicata da Eva Amurri, con una didascalia che recita:

La pioggia non è stata invitata… ma perfetto. Eravamo circondati da tanto amore. Quel giorno sembrava come se il tempo si fosse fermato per noi. La gioia era tanta. Quante lacrime di felicità. Le nostre famiglie si sono unite in una bolla di amore e ricordi perfettamente imperfetta. Abbiamo riso così tanto, abbiamo ballato. Il rinnovo era nell'aria.