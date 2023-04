Murdoch lascia Ann Smith e annulla le nozze previste a 92 anni Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il magnate australiano delle telecomunicazioni avrebbe interrotto i preparativi per le nozze della prossima estate con la cantautrice di 25 anni più giovane di lui. Si sarebbe trattato del suo settimo matrimonio.

A cura di Andrea Parrella

Rupert Murdoch ha cambiato idea. Il 92enne magnate delle telecomunicazioni avrebbe interrotto il fidanzamento con Ann Lesley Smith, sua nuova compagna da alcuni mesi dopo la separazione dalla moglie Jerry Hall. A riferirlo è la rivista Vanity Fair, a distanza di un mese dall'annuncio dello stesso Murdoch, che aveva fatto sapere di avere intenzione di sposare la sua nuova compagna, spiegando al New York Post che la coppia avrebbe trascorso "la seconda metà della vita insieme".

Le cose adesso sarebbero cambiate, fa sapere Vanity, spiegando che le nozze tra il magnate australiano e Smith sarebbero saltate improvvisamente, a dispetto di una cerimonia che era stata già organizzata per la prossima estate, quando sarebbe trascorso esattamente un anno dal divorzio dell'ultima moglie di Murdoch, la modella Jerry Hall. Amici intimi della coppia hanno suggerito che sarebbero stati i figli di lui, alcuni mesi fa, a suggerire a Murdoch di lasciare andare Jerry Hall, che ha invece dichiarato di amare ancora il suo ex marito. Le tensioni tra i due sarebbero cominciate ad emergere durante la pandemia di Covid19, nel 2020.

Anne Lesley Smith è una cantante country che è stata sposata precedentemente con il musicista e imprenditore Chester Smith, con il quale ha registrato un album nel 2005, "Captured by Love". 66 anni, suo marito è morto nel 2008, all'età di 78 anni. La coppia si era incontrata lo scorso anno a un evento nel vigneto del magnate in California. "In prospettiva, non è il mio primo rodeo", aveva detto Smith, "avvicinarsi ai 70 significa essere nell'ultima metà. Ho aspettato il momento giusto. Gli amici sono felici per me". Al momento non sarebbero chiare le ragioni della separazione che avrebbe portato al congelamento dei preparativi per le nozze.

Rupert Murdoch è stato sposato quattro volte e ha sei figli. Il suo primo matrimonio è stato con Patricia Booker, un'ex assistente di volo di Melbourne, dalla quale ha avuto una figlia, Prudence. Dopo aver divorziato nel 1967, Murdoch ha sposato la giornalista scozzese Anna Torv, con la quale condivide i figli Elisabeth, Lachlan e James. Tutti e tre i figli sono inseriti all'interno del board dell'enorme impero mediatico del magnate.