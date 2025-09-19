Monica Bellucci e Tim Burton annunciano la separazione: “Con grande rispetto e affetto reciproco”

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati. Lo hanno annunciato con una nota congiunta condivisa con l’agenzia di stampa francese, nella quale non sono spiegati i motivi che hanno portato alla separazione, dopo due anni insieme.

È tramite una nota congiunta inviata alla Afp che Monica Bellucci e Tim Burton annunciano la fine della loro storia d'amore. Il regista americano e l'attrice italiana la cui relazione aveva suscitato curiosità sin dagli inizi, hanno così deciso di prendere strade differenti.

"È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi" è quanto si legge nella nota che le due star hanno inviato all'agenzia di stampa francese, per comunicare in maniera compita e riservata la fine della loro storia d'amore dopo due anni insieme. Risale, infatti, al 2023 il momento in cui i due si sono mostrati per la prima volta insieme e hanno iniziato a parlare della loro relazione.

Non sono stati specificati i motivi per cui il regista e l'attrice abbiano deciso di lasciarsi, considerando che la loro ultima apparizione insieme è stata proprio questa estate, a luglio durante il Festival di Giffoni, dove Burton ha presentato la nuova stagione di Mercoledì, la serie Netflix spin off dell'iconica Famiglia Addams. In quell'occasione, i due si tenevano per mano, come spesso è accaduto sui red carpet ai quali hanno preso parte e ancor prima, a giugno, erano stati a Taormina, dove non erano mancate effusioni a favore di camera. Proprio a quel periodo risalgono alcune delle ultime dichiarazioni dell'attrice in merito all'amore con il regista: "È la persona con cui sto, lo rispetto tanto" aveva detto.

L'attrice e il regista, stando a quanto riportava Paris Match all'inizio del 2023, avevano iniziato a frequentarsi almeno quattro mesi prima della diffusione della notizia, seppur all'epoca non confermata. Galeotta sarebbe stata la loro partecipazione al Lumière Film Festival di Lione, ma affinché si parlasse in maniera ufficiale della relazione, si è dovuto aspettare giugno 2023. Intervistata per il suo ruolo nel sequel di Beetlejuice, Bellucci aveva detto sul suo compagno: