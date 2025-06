video suggerito

Monica Bellucci: "Rispetto Tim Burton, sto con l'uomo non il regista. Mia figlia Deva raccomandata? Anche le critiche servono" Monica Bellucci, in un'intervista, ha parlato della sua vita privata: dalla relazione con Tim Burton all'amore per le sue figlie, Deva e Léonie, che per lei restano la priorità.

A cura di Daniela Seclì

Monica Bellucci si è raccontata in un'intervista. L'attrice ha parlato della sua visione dell'amore, della relazione con Tim Burton e del rapporto con le sue figlie. Ha chiarito che Deva e Léonie restano la sua priorità. Il cinema e, in generale, il suo lavoro vengono dopo. Sui guai giudiziari di Gérard Depardieu preferisce non esprimersi in modo diretto: "Voglio parlare in generale, per quanto mi riguarda non mi sono mai trovata in una situazione che non potevo gestire, rispetto a tante colleghe è stata una fortuna". Oggi, Monica Bellucci ha 60 anni: "Ringrazio di essere ancora qua e di fare un lavoro che mi piace, di cui parlo come una comédienne, una commediante".

L'amore secondo Monica Bellucci: l'attrice è fidanzata con Tim Burton

Monica Bellucci ha rilasciato un'intervista a Valerio Cappelli per il Corriere della Sera. L'attrice ha spiegato di vedere l'amore come "una danza" in cui si "imparano i rapporti umani", qualcosa di complesso da spiegare ma che sintetizzerebbe come "due anime adulte che portano il loro vissuto". Da tempo è sentimentalmente legata a Tim Burton:

È la persona con cui sto, lo rispetto tanto. Sto con l’uomo. È chiaro che in casa mia parliamo di cinema e arte, ho anche una figlia attrice.

L'amore per le figlie Deva e Léonie

Monica Bellucci ha spiegato di non ritenere il cinema la sua priorità. Resta di certo "una passione sempre viva" per lei ma in cima alla lista di ciò che le sta più a cuore ci sono le sue figlie Deva e Léonie: "No, non è più la priorità: lo sono le mie due figlie, che spesso ascolto, parliamo di tante cose, delle differenze tra realtà e immagine, resto zitta perché da loro ho da imparare". Quando le è stato chiesto che cosa pensi delle persone che attaccano la figlia Deva Cassel e la accusano di essere raccomandata, ha replicato: "Le cattiverie e i giudizi servono sempre".