Deva Cassel: "Ho imparato ad essere gentile grazie a mia madre Monica Bellucci " Figlia di genitori dalla reputazione "ingombrante", Deva Cassel deve tanto a sua madre Monica Bellucci e suo padre Vincent Cassel. In un'intervista, l'attrice ventenne parla degli insegnamenti che le hanno trasmesso: "Le cose semplici fanno molta strada. Mi attengo a questo principio".

A cura di Sara Leombruno

Figlia di genitori dalla reputazione "ingombrante", Deva Cassel deve tanto a sua madre Monica Bellucci e suo padre Vincent Cassel. In un'intervista, l'attrice ventenne ha parlato dei suoi progetti futuri. Attualmente, il suo desiderio è quello di investire nel mondo della moda, del cinema e della tv, ma tiene sempre bene a mente gli insegnamenti che le hanno dato i suoi genitori.

Le parole di Deva Cassel sulla madre Monica Bellucci e il padre Vincent Cassel

L'attrice ha parlato del rapporto con sua madre e suo padre in un'intervista per la rivista Gen V. A loro deve tanto, soprattutto perché le hanno trasmesso valori fondamentali: "Mi hanno insegnato a guardare sempre avanti, a proteggermi sempre, mia mamma poi mi ha insegnato a essere sempre gentile e a mantenere sempre viva la meraviglia". Alla madre si rifà soprattutto per quanto riguarda la dritte in ambito moda: "Le cose semplici fanno molta strada. Mi attengo a questo principio", ha spiegato Cassel, reduce dal successo per la serie Il Gattopardo.

"Essere figlia d'arte ha lati positivi e negativi"

Non è la prima volta che Cassel parla dei genitori come un vero e proprio esempio di vita per lei. Lo scorso marzo, intervistata da Vanity Fair, aveva anche spiegato cosa significhi, per lei, essere figlia d’arte: "Ci sono i lati positivi e quelli negativi. I miei genitori sono persone incredibili, mi hanno spinta a creare il mio mondo, a dipingerlo con i miei colori. Sono stata molto fortunata nel crescere con due persone dalla mente e dal cuore così aperti, ma anche nel frequentare un ambiente così stimolante, di scoperte continue e ritmi mai stabili… Ecco, in un mondo così devi imparare presto ad arrampicarti un po’ sui muri, per scoprire chi sei e trovare quello che è giusto per te. Ma poi, cosa vuole che le dica: voi li vedete come Monica Bellucci e Vincent Cassel, ma per me sono mamma e papà".