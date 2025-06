Catherine Deneuve: “Dell’Italia amo tutto tranne la politica. Io diva e sex symbol? Sono una nonna”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Catherine Deneuve è ospite della settantunesima edizione del Taormina Film Fest. L'attrice ha confidato di amare l'Italia. Nel suo passato sentimentale anche la relazione con Marcello Mastroianni da cui ha avuto la figlia Chiara. Tuttavia, ha precisato che se conosce un po' di italiano non è di certo grazie all'attore scomparso nel 1996. Ciò che non apprezza del nostro Paese è la politica: "Io adoro l’Italia. Ho avuto la fortuna di apprendere l’italiano e non grazie al padre di mia figlia, che parlava francese. Amo i luoghi, la vostra cultura, tutto. Mi piace ogni cosa dell’Italia, a parte la politica". L'attrice ha anche svelato di avere un piccolo tatuaggio sulla caviglia: "L'ho fatto per coprire una cicatrice".

Perché Catherine Deneuve non parla di Gérard Depardieu

Al Taormina Film Fest, Catherine Deneuve riceverà il Premio alla Carriera. L'ottantunenne, nelle dichiarazioni raccolte da AdnKronos, parla anche della consapevolezza che ha raggiunto. L'attrice non ha lasciato che la sua vita fosse incentrata completamente sul lavoro: "Ci si deve prendere il tempo di cui si ha bisogno, perché la vita non è solo quella. C’è la vita personale, la famiglia, gli amici. Per me è sempre stato così, è una cosa naturale: quando mi devo fermare, per me è stop". Lo scorso maggio, Gérard Depardieu è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale e condannato a 18 mesi di carcere. Deneuve, però, ha chiarito di non volersi esprimere sull'amico e collega: "Non parlo più di Depardieu, perché tutto ciò che dico viene riportato in modo diverso e può essere frainteso".

Il lavoro di attrice in età avanzata

Nonostante ammetta che per un'attrice sia più difficile lavorare quando l'età avanza, Catherine Deneuve ritiene che comunque ci siano delle possibilità. Ha precisato, poi, di non essersi mai sentita un sex symbol:

Io sex symbol? Mai. Ho seguito la mia evoluzione personale come donna. E non sono neanche una diva. Le dive sono egoiste, capricciose. Io non lo sono mai stata. Adesso sono anche una nonna, anche se nel frattempo faccio anche dei film e non faccio solo la marmellata.

Infine, ha spiegato che ancora oggi è molto esigente nella scelta dei ruoli da interpretare: "Per scegliere un film mi deve piacere soprattutto chi l’ha scritto. Sono molto esigente, la sceneggiatura deve essere molto forte. Fare questo mestiere mi diverte ancora altrimenti non lo farei".